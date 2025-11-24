Adrián Hernández tras ganar al CD Estepona y a pesar de ponerse líder: "Tenemos que mejorar muchas cosas"

El Águilas FC ha conseguido una importante victoria por 2-1 frente al CD Estepona que le sitúa como líder en solitario del grupo IV de Segunda RFEF. A pesar de la euforia, el entrenador Adrián Hernández ha querido poner el foco en la autocrítica y la prudencia. "Seguimos en el proceso de mejora", ha señalado el técnico, quien considera que, aunque la posición en la tabla "empieza a ser real" tras doce jornadas, todavía queda mucho trabajo por delante para mantener las posiciones de playoff.

Águilas FC Los jugadores del Águilas FC celebran uno de los goles anotados ante el CD Estepona

Un final de partido marcado por el miedo

Hernández ha explicado que el equipo hizo "un partido muy serio durante 70 minutos", pero el gol del rival cambió por completo el guion. "El 2-0 es un resultado engañoso y no es la primera vez que nos sucede algo así", lamentó. Según el entrenador, con el 2-1 "donde no había nada han empezado a pasar cosas" y el equipo comenzó a sufrir de forma inesperada.

El técnico atribuye esos minutos de apuros a un factor mental y a la presión de verse con el partido casi ganado. "En los últimos minutos ya es miedo. Es el miedo a perder lo que has ganado, lo que has luchado durante 80 minutos", ha confesado. Hernández cree que el equipo no supo gestionar la presión final y eso dio al Estepona hasta tres ocasiones de gol "de lo mal que lo hemos hecho nosotros en esos minutos".

La afición, un jugador imprescindible

En ese tramo final de sufrimiento, el entrenador ha destacado el papel fundamental que jugó la grada del Rubial. "Ha aparecido en esos últimos minutos un jugador imprescindible, la afición apoyando a su equipo", ha afirmado. Hernández ha agradecido el apoyo y ha calificado el momento como "fantástico y propicio", estableciendo esa conexión como "el suelo competitivo de este equipo".

De cara al futuro, el técnico ha confirmado que el equipo "sabrá sobrevivir" a la sanción de Aitor, ya que recupera a jugadores como Keita. Además, ha destacado el crecimiento de otros futbolistas como Mateo o el aguileño Javi Soto, que "cada día están aportando más". También ha tenido palabras para el autor de uno de los goles, Gusi, de quien ha dicho que "vive por y para el gol".

Para gestionar la euforia del liderato, la receta de Hernández es clara y contundente: "Mañana entrenando a las 8 de la mañana, bien fuerte, viendo el vídeo sobre todo de los errores". El objetivo es mantener la humildad de cara al difícil próximo partido contra el Recreativo de Huelva, un viaje largo "para el que no puedes ir con el pecho sacado, porque te lo meten para adentro".

El partido ante el Recreativo de Huelva se jugará el próximo domingo a las 12 horas en el Nuevo Colombino