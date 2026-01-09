Pepe Pérez Muelas se abre a escribir un libro de ficción sobre la Semana Santa de Lorca

El escritor Pepe Pérez Muelas será el pregonero de la Semana Santa de Lorca 2026. Su designación ha sido acordada por unanimidad de las cofradías a propuesta del Paso Azul, y el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ya le ha comunicado que el acto tendrá lugar el 13 de marzo en la antigua Colegiata de San Patricio. El regidor ha destacado "su pasión, su compromiso y su constante labor de difusión de la cultura y de las tradiciones".

Un pregón desde la sinceridad

Pérez Muelas ha recibido la noticia "con muchísima ilusión y con mucha responsabilidad", reconociendo que es "tal vez uno de los pregoneros más jóvenes". Su objetivo es claro: "Hablar en nombre de todos, que los colores no me impidan poner el nombre de Lorca y de su Semana Santa donde merece". Para lograrlo, asegura que su pregón será "sincero" y partirá de su propia experiencia: "Voy a desnudarme delante del público y voy a mostrarles lo que es mi Semana Santa".

Voy a desnudarme delante del público y voy a mostrarles lo que es mi Semana Santa" PEPE PÉREZ MUELAS Escritor lorquino

Considera su juventud una "apuesta clara por la juventud" y una oportunidad para "renovar un poco la Semana Santa y dar voz y espacio a las nuevas generaciones". Afirma que solo a través de "la honradez intelectual y de la sinceridad se puede tocar el corazón de los lorquinos".

Una relación existencial

La relación del escritor con esta celebración es "existencial". Nacido en el seno del Paso Azul, explica que su vida no puede entenderse sin sus vivencias en la cofradía. Aunque siente la "adrenalina" del galope de una cuadriga, con los años se queda "mucho más con momentos íntimos", como el Sábado de Salve, un instante en el que siente que "conversan las generaciones".

El reto de novelar la Semana Santa

Preguntado por la posibilidad de escribir un libro sobre la Semana Santa lorquina, Pérez Muelas admite que "sería difícil", pero lo considera un "buen asunto pendiente". El escritor ha reflexionado sobre el hecho de que la celebración no se haya convertido en "materia novelable", es decir, que no haya entrado en el mundo de la ficción, a diferencia de los "ensayos sobresalientes" que ya existen.

Sería difícil escribir un libro sobre la Semana Santa de Lorca, pero bueno, oye, tiempo al tiempo" PEPE PÉREZ MUELAS Pregonero de la Semana Santa de Lorca 2026

Finalmente, ha expresado su deseo para cuando termine el pregón: que los lorquinos "se sientan reconocidos, que se sientan como que se han mirado en un espejo". Espera que sus palabras sirvan como "una forma de entender, de amar y de pensar Lorca y su Semana Santa".