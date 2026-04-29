Lorca regala 5.000 kilos de alcachofas para reconectar al campo y la ciudad

El entorno del emblemático Teatro Guerra de Lorca ha sido el escenario para una acción reivindicativa y de empatía con la ciudadanía: el reparto gratuito de 5.000 kilos de alcachofas. El agricultor Plácido Pérez Chuecos ha explicado que el objetivo es que "todo lorquino y lorquina se lleve a su casa para este fin de semana alcachofa, sin ánimo de lucro, gratis, todo lo que le haga falta".

La iniciativa busca derribar las barreras entre el campo y la ciudad. "Al final somos los mismos, el campo y la ciudad somos los mismos", ha afirmado Pérez Chuecos, destacando que los agricultores son también parte del comercio local. El gesto también pretende que, si alguien no conoce la alcachofa, "pueda degustarla totalmente gratis" y se tome conciencia de la importancia de consumir verduras de proximidad para que el dinero "se quede aquí en Lorca".

La brecha de precios, una guerra por librar

Esta acción también pone el foco en la difícil situación de los precios. Aunque la campaña comenzó con "precios históricos muy buenos", los últimos dos meses apenas cubren los costes de recolección. Pérez Chuecos denuncia la abismal diferencia entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor: mientras en el campo se paga a 10 céntimos el kilo, en el supermercado se vendía el día anterior a "2,80 euros, casi 3 euros" el kilo.

Para el productor, esta diferencia es "un auténtico disparate" y un margen "cuantioso". Advierte que esta es "otra guerra que esa vendrá después" y que será necesario estudiar y dar una solución a un problema que afecta gravemente al sector primario.

Lorca, la cuna de la alcachofa

Pérez Chuecos ha reivindicado el papel de esta hortaliza, a la que ha calificado como "la reina de la huerta", y la posición de la comarca en el mapa. "En Murcia, en Lorca, es donde más alcachofas, más hectáreas hay en toda España", ha señalado, afirmando que la región se mantiene como la "máxima productora de Europa" por delante de Italia.

La alcachofa es la reina de la huerta" PLÁCIDO PÉREZ CHUECOS Presidente de COAG en Lorca

Finalmente, ha recordado el papel fundamental de este cultivo en la economía local. Hace 20 o 25 años, antes de la diversificación con otras hortalizas como el brócoli, "la alcachofa fue lo que dio sustento" y riqueza a Lorca y a sus agricultores.