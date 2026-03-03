Lorca se prepara para sus fiestas de San José: vuelven la falla, la música y más de 50 actos

El barrio de San José de Lorca se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas, que regresan del 13 al 22 de marzo con más de medio centenar de actividades. La Asociación de Vecinos de San José, en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, ha presentado una programación que incluye una amplia oferta cultural, musical y de ocio para todos los públicos.

La concejal de Festejos, María de las Huertas García, y el presidente de la asociación, Pedro Carrasco, han sido los encargados de presentar esta nueva edición. García ha destacado que son "una de las celebraciones más conocidas en nuestra ciudad, y que se enmarcan, además, en un contexto de tradición y amor por nuestras raíces, nuestra identidad y nuestras costumbres".

Desde el consistorio han agradecido el esfuerzo de "vecinos, comerciantes, patrocinadores y voluntarios" y han reafirmado su compromiso con las fiestas. "Desde el Ayuntamiento, continuaremos apoyándolos, sin duda, dentro de la apuesta de esta Concejalía por del ocio saludable en nuestro municipio y la convivencia social", ha señalado la edil, destacando el evento como un impulso económico para los comercios y la hostelería.

Por su parte, Pedro Carrasco ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar del buen ambiente, pidiendo "participar y a sentir orgullo de pertenecer a esta gran familia que formamos entre todos". Ha añadido que "son días para estrechar lazos, para disfrutar juntos y para recordar que la verdadera fuerza de un barrio está en su gente".

Una programación para todos los públicos

El programa se desarrollará en el entorno del Parque Pepe Plazas y María Carrillo y contará con conciertos, el II Festival de Dj´s, exposiciones, talleres, pasacalles, karaoke y recitales poéticos. Tampoco faltarán las actividades solidarias, comunitarias y deportivas, junto a las típicas atracciones de feria y puestos de comida tradicional.

La edil de Festejos, María de las Huertas García, ha animado a todos a participar: "Queremos que la gente disfrute del tardeo y del ocio saludable que se vive estos días en el barrio. La programación es muy completa y animamos a todos a que vengan y la disfruten". Además, se celebrará el Día del Niño los días 20, 21 y 22 de marzo, con entradas 2x1 en las atracciones.

Tradición, pólvora y fe

Los actos centrales arrancan el jueves 12 de marzo con la tradicional ‘plantá’ de la falla a las 9:00 horas. El monumento arderá en la ‘quemá’ el jueves 19 de marzo a las 22:00 horas, como colofón de las fiestas.

El pregón de este año será el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas y correrá a cargo del vecino Domingo García Sánchez “el Coles”. El día grande, el 19 de marzo, comenzará con la diana floreada, seguida de la Santa Misa y la procesión en honor a San José, que incluirá un acto de reconocimiento a vecinos del barrio.