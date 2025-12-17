IU-Verdes tacha los presupuestos de Lorca de “injustos, resignados y faltos de ambición”

El concejal de IU-Verdes en Lorca, Pedro Sosa, ha ofrecido una valoración muy crítica de los presupuestos municipales presentados por el gobierno de PP y Vox, calificándolos como “un desprecio” a la oposición. Sosa ha denunciado que los documentos se entregaron “tarde y mal”, apenas un día antes de la comisión informativa, lo que ha impedido un análisis riguroso y vulnera, a su juicio, la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ausencia inédita de debate fiscal

Uno de los hechos más graves destacados por el concejal es la ausencia de un debate sobre las ordenanzas fiscales, un paso que considera clave “para decidir quién paga y cuánto paga”. Según Sosa, “es la primera vez” que esto ocurre en los casi 19 años que lleva en el Ayuntamiento, una omisión que impide discutir la política fiscal del municipio.

En su lugar, el gobierno municipal “ha optado por la vía más cómoda y menos democrática”, que consiste en mantener las ordenanzas congeladas. Para el edil, esta decisión evita revisar “injusticias, excepciones y desequilibrios” en el sistema tributario local, como la necesidad de actualizar las categorías fiscales de numerosas calles de la ciudad.

Este no es un presupuesto valiente ni transformador ni justo" PEDRO SOSA Concejal de IU Verdes

Lorca asume costes de la industria

Sosa ha calificado de “escandaloso” que el presupuesto incluya una transferencia de 1,26 millones de euros a Aguas de Lorca para compensar el déficit de la depuradora del curtido de Serrata. Ha defendido que se trata de una “competencia impropia”, ya que es un coste ligado a una actividad industrial que, en su opinión, no debería asumir la ciudadanía lorquina con sus impuestos.

Con ese dinero, ha añadido, se podrían acometer inversiones necesarias como el arreglo de la calle Portijico o la carretera de Almendrico a La Campana, que no figuran en las cuentas. El concejal ha criticado que el presupuesto consolida la “peligrosa idea” de que “cuando algo falla, paga el ayuntamiento y, por tanto, pagan los vecinos”.

Un presupuesto “resignado” y sin inversión

En su valoración final, Pedro Sosa ha definido las cuentas como “un presupuesto resignado, no reivindicativo” y ha lamentado que el capítulo de inversiones llegue “prácticamente vacío”. Ha recordado que proyectos clave como la renovación de redes de saneamiento o el arreglo de la carretera de La Campana son “acuerdos de pleno” que el gobierno ha ignorado.

Asimismo, ha señalado que tampoco se ha cumplido la promesa de bonificar fiscalmente a los bares de las pedanías, una medida aprobada hace dos años para combatir la despoblación. Para Sosa, el presupuesto “cumple la ley, pero no cumple con Lorca”, ya que es “estable contablemente, pero estéril políticamente” mientras “recorta ambición, inversión y derechos”.