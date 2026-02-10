IU Verdes de Lorca, reactiva la propuesta para que Sierra Espuña sea declarado Parque Nacional

El grupo municipal de IU Verdes en Lorca ha presentado una nueva iniciativa para conseguir la declaración de Sierra Espuña como Parque Nacional. La propuesta, impulsada por el concejal Pedro Sosa, pasa por añadir 3.000 hectáreas del término municipal lorquino, concretamente de Zarzadilla de Totana y la Sierra de la Tercia, al actual parque regional. Según Sosa, este paso no solo permitiría acceder a más financiación para la gestión del espacio, sino que lo convertiría en un potente atractivo turístico para toda la región.

Un acuerdo plenario en el olvido

Esta iniciativa retoma un objetivo que ya fue aprobado en el pleno municipal de septiembre de 2021 con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida, la abstención del PP y el rechazo de Ciudadanos y VOX. Sin embargo, el concejal ha denunciado la inacción desde entonces: "Hasta día de hoy no sabíamos nada". Sosa ha manifestado su sospecha de que aquel acuerdo nunca se llegó a comunicar a las administraciones competentes, tanto a la consejería autonómica como al ministerio.

Las dudas sobre la falta de avances se han acrecentado tras la reciente reunión del consejo asesor del parque, en cuyas actas no figuraba el debate sobre la ampliación. "Estamos entendiendo que esto se quiere enterrar en un cajón", ha declarado Sosa para explicar la sensación de que el proyecto está siendo deliberadamente ignorado por las administraciones.

Estamos entendiendo que esto se quiere enterrar en un cajón" PEDRO SOSA Concejal de IU Verdes en Lorca

Nueva estrategia: la unión hace la fuerza

Ante esta parálisis, la nueva moción de IU Verdes plantea un cambio de estrategia. La propuesta es que el Ayuntamiento de Lorca solicite formalmente su adhesión a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, conformada por los municipios de Totana, Alhama, Aledo, Librilla, Mula y Pliego. El objetivo es conformar un frente común para realizar una petición formal y con más fuerza ante la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Transición Ecológica.

Sosa ha hecho hincapié en que este enfoque busca superar las diferencias partidistas, ya que los ayuntamientos implicados están gobernados por distintas formaciones políticas. "Por tanto, no es una cuestión de siglas, es una cuestión de interés", ha remarcado, subrayando que el objetivo compartido es lograr el máximo nivel de protección para la sierra.

No es una cuestión de siglas, es una cuestión de interés" PEDRO SOSA Concejal de IU Verdes en Lorca

Finalmente, el edil ha expresado su confianza en sumar los apoyos necesarios en el consistorio lorquino, apelando a la sensibilidad ecologista del nuevo equipo de gobierno y dando por hecho el respaldo del PSOE, que ya votó a favor en 2021. Sosa ha concluido defendiendo que Lorca "se merece" formar parte de un futuro Parque Nacional, tanto por ser uno de los municipios más extensos de España como por la necesidad de reforzar la protección del medio ambiente ante los efectos del cambio climático.