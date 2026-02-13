Adrián Hernández alerta del "partido trampa" ante La Unión en pleno Carnaval de Águilas

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del partido contra La Unión Atlético. A pesar del parón de una semana y media, el técnico asegura que el equipo está “concienciado y preparado para ir a competir con un muy buen equipo”. El conjunto aguileño, que mantiene el liderato a pesar de no haber jugado la última jornada, busca seguir sumando para afianzarse en la parte alta de la tabla.

Águilas FC Adrián Hernández tras el partido disputado entre el Xerez CD y el Águilas FC

Un 'partido de trampa'

Hernández ha calificado el encuentro como un “partido de trampa” debido a la situación del rival. Considera que La Unión Atlético tiene una plantilla de gran nivel y que su posición en la tabla no refleja su potencial. “Para mí era un equipo de los llamados a estar arriba”, ha afirmado, achacando su dinámica a la “inestabilidad” de tener que entrenar en Málaga y jugar sus partidos como local en Totana.

El técnico blanquiazul ha insistido en el peligro del oponente por “la calidad de los jugadores y la calidad del equipo, aunque ahora mismo no estén pasando por su mejor momento, sobre todo psicológico”. Por ello, el objetivo del Águilas es “seguir cogiendo confianza y, sobre todo, conexión y coordinación con los nuevos fichajes” para firmar una segunda vuelta similar a la primera.

El reto del Carnaval de Águilas

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa ha sido la gestión de la plantilla durante la celebración del Carnaval de Águilas, fiesta de Interés Turístico Internacional. Adrián ha reconocido que el ambiente festivo puede ser un factor de distracción. “Por el ruido que hay, puede perturbar el descanso en esta semana, eso es evidente”, ha señalado, aunque ha mostrado plena confianza en la profesionalidad de sus jugadores.

Federación de Peñas del Carnaval Peña Azabache, una de las 40 federadas en Águilas, durante un desfile de carnaval

“Somos lo suficientemente profesionales e inteligentes para saber lo que nos estamos jugando”, ha declarado el técnico. Ha dejado claro que el cuerpo técnico estará vigilante para “marcar el derrotero” y ha recordado que “nuestro trabajo es diferente al de otras personas para lo bueno y para lo malo, y ahora tenemos que ser más responsables y más profesionales que nunca”.

Además, el entrenador ha desvelado que existe un pacto con el vestuario para gestionar el tiempo de ocio y las responsabilidades. “Lo tenemos hablado, lo tenemos estudiado”, ha comentado sobre la posibilidad de conceder un día libre a la plantilla para disfrutar del Carnaval, una recompensa que llegará si el equipo “cumple con parte de los objetivos” en el campo.

Novedades en la plantilla

En cuanto a los jugadores, Sebas López ha confirmado que el recién llegado Adrián Pérez “será seguro de la partida”, aunque no ha decidido si como titular o desde el banquillo. La buena noticia es la recuperación de Mario Abenza, que “ya ha entrenado con normalidad esta semana”. Por su parte, Antonio Sánchez se encuentra “en el último proceso de recuperación” y su presencia este domingo es difícil.

Finalmente, el entrenador ha confirmado que el partido aplazado contra el Recreativo de Huelva se disputará el día 25, una fecha acordada con el club onubense.