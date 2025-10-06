Vicente Cuquerella Gamboa toma posesión como Almirante de Acción Marítima este jueves en Capitanía General

El vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa ha sido designado nuevo Almirante de Acción Marítima (ALMART), en sustitución del vicealmirante Victoriano Gilabert Agote, quien pasó a la reserva el pasado 28 de septiembre tras 42 años de servicio.

La ceremonia de toma de posesión de Cuquerella como nuevo Almart tendrá lugar el próximo jueves, 9 de octubre, en el Salón del Trono del edificio de Capitanía General de Cartagena, sede del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), según han confirmado fuentes de la Armada.

La despedida del anterior Almart tuvo lugar el pasado 24 de septiembre bordo del buque ‘El Camino Español’ en el muelle de la Curra de Cartagena. Como es tradición, Gilabert se despidió de la bandera Nacional y de las unidades bajo su mando, en un acto que contó con la asistencia de autoridades civiles y militares