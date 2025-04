La Unión sale este fin de semana a la calle para pedir la regeneración integral de la bahía de Portmán

El municipio de La Unión inicia este fin de semana un calendario de protestas por el proyecto del Ministerio para sellar en la bahía los estériles mineros de Portmán.

La localidad se levanta contra el sellado de su bahía que plantea el Miteco con la primera de las tres convocatorias de protesta. La primera de esas manifestaciones tendrá lugar este domingo 27 de abril, donde está previsto que tanto convocantes como manifestantes recorran las principales calles de la localidad, para expresar su malestar por la propuesta del ministerial.

La Unión mayoritariamente exige el traslado de los residuos y la regeneración de la bahía. El alcalde, Joaquín Zapata, insiste en que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha roto unilateralmente con el consenso histórico que ya se alcanzó por escrito en el año 2006, con un convenio de colaboración entre las tres administraciones y con un planteamiento de traslado de residuos y regeneración de la línea de costa.

La protesta, bajo el lema 'Sellar no es Regenerar', tendrá lugar a las once de la mañana, según ha confirmado el alcalde, para no hacerla coincidir con el partido de fútbol. La segunda gran movilización está previsto que se celebre en la capital de la Región a las puertas de la delegación del Gobierno y la tercera será en la capital de España con fechas por determinar.