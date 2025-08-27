Un rollo de pan, la tradición final de los actos de San Ginés de la Jara patrón de Cartagena

Todo en torno a San Ginés de la Jara, patrón de Cartagena, tiene su encanto y su enigma. El último misterio de las fiestas en su honor es un rollo de pan que cumplirá una misión especial durante los próximos 365 días.

Este lunes fue el día grande. El Santo llegó a la iglesia en un pasacalles con Tambores Quillo para ser honrado en su hogar y ante invitados y vecinos del barrio que no querían dejar pasar la oportunidad de celebrar al patrón.

Fue una ceremonia especial y la última celebración de San Ginés para el capellán, que lo seguirá siendo de forma honorífica, Lázaro Gomariz, que seguirá ejerciendo en los hospitales y en la parroquia de Santa Lucía.

procesión por el barrio

En el barrio están orgullosos de ese patrón, que de origen noble, salvó a la ciudad de una epidemia y deshacía tormentas en el mar con solo ser invocado por los pescadores o marineros en apuros. Un santo rodeado de enigmas, cuyo monasterio espera ser restaurado.

Decenas de mujeres sacaron a San Ginés en procesión por las calles del barrio. Un recorrido corto, pero emocionante que terminaba con los asistentes cantando al unísono la Salve. Antes de ir a cumplir con la tradición de comprar un rollo de pan.

COPE El Santo, en la tarde de ayer

Cuenta la tradición que quienes guardan uno en su despensa no les falta el alimento ni la alegría en casa, que contará con la protección de quien es desde hace 348 patrón de la ciudad. Además, no es solo una tradición sino una forma de ayudar a una buena causa, que pronto recibirá la recaudación.

Tras comprar el rollo de pan bendecido, un chocolate y a pensar en la celebración del 2026, porque en estos tres días intensos se han volcado multiplicando el esfuerzo de quienes cuidan de las raíces de Cartagena. Cofradía, Hermandad de romeros y parroquia se unen a la asociación de vecinos de Torreciega y a la de San Ginés para conmemorar al patrón.