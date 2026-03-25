La réplica de la Nao Santa María de Colón llega por primera vez a Cartagena

La Nao Santa María llega al puerto de Cartagena, donde permanecerá durante toda la Semana Santa. Es la primera vez que la réplica del histórico navío que participó en el descubrimiento de América visita la ciudad portuaria, atracando junto a la Patacha.

Un museo flotante en el puerto

Los visitantes que se acerquen al muelle podrán subir a bordo y recorrer sus tres cubiertas. La Nao Santa María funciona como un museo flotante que busca transportar a sus visitantes a la época de los grandes navegantes, permitiéndoles descubrir cómo era la vida a bordo del barco que unió dos mundos a manos de Cristóbal Colón.

Única oportunidad en Cartagena

La estancia en Cartagena es una parada especial dentro de una gran gira que la Nao Santa María realizará este año por diversos puertos del Reino Unido y Europa. Por ello, la organización lo califica como una "única oportunidad" para subir a bordo en la ciudad.

Horarios y entradas

El navío podrá visitarse desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, en horario ininterrumpido de 10:00 a 19:30 horas. Las entradas pueden reservarse en la web ticket.velacuadra.es, mientras que los centros escolares y asociaciones pueden programar su visita a través del correo electrónico ecampos@velacuadra.es.