Cuando parar es inevitable: "El papel del equipo médico en la recuperación de lesiones deportivas"

El deporte y las lesiones van claramente unidos. Es cierto que hay deportistas con largas carreras que saldan sus años dedicados a una disciplina deportiva sin incidencias graves. Otras veces una pequeña dolencia se puede complicar y hacerles parar, que es uno de los grandes miedos.

Lo mismo ocurre con los deportistas amateur y es importante ponerse en manos de los profesionales para curar una lesión que incluye un tratamiento interdisciplinar. Traumatólogos, nutricionistas o fisioterapeutas trabajan de forma conjunta para propiciar el regreso a la actividad.

El Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena del Grupo Ribera va a realizar unas jornadas muy interesantes en este sentido con profesionales de diferentes ámbitos y que va destinado a esos deportistas amateurs. Será el día 14 de noviembre en el FCC Madness Business y solo deben inscribirse.

expertos y deportistas

Si hay alguien en Cartagena que sepa de lesiones de deportes y de ayudar en la recuperación es Pedro Martínez Victorio, traumatólogo y cirujano ortopédico del Hospital Virgen de la Caridad y es sabedor de la importancia de asumir y trata una lesión. Por eso anima a todo el mundo a acudir a las jornadas.

Atravesar ese momento malo es cuestión de trabajo en equipo. "Efectivamente el momento de la lesión en el contexto del deporte es el momento más dramático para el paciente en general y en especial para el deportista. porque obviamente que su vida profesional depende de ello. Es verdad que hay lesiones más sencillas y otras que se complican más en tiempo", advierte el experto.

Las complicadas necesitan de muchos aspectos médicos. "Otras como pueden ser derivadas de cirugía, fracturas y lesiones de más largo de más larga evolución influyen en una merma psicológica fundamentalmente y es un mazazo para el deportista e incluso el paciente o la persona amateur porque implica parar y eso se lleva se lleva mal". Para devolverles a la actividad trabajan de forma conjunta.

jornadas abiertas

El doctor explica la motivación de las jornadas del próximo día 14 de noviembre. "Están dedicadas al público en general y al deportista en particular al amateur. Se pretende divulgar por un lado la parte científica de tratamiento integral que como bien has dicho pues no sólo está implicado el traumatólogo, sino que también está la parte psicológica, hay nutricionistas y por supuesto fisioterapeutas que se encargan de la gran parte de la recuperación y adaptación de estas lesiones".

Pero hay más aristas que se van a tratar con gente que contará su experiencia. "Hay una parte que tendrá un perfil más del paciente y que puedan contar la experiencia desde el punto de vista del sufrimiento de la lesión y de la superación que es lo que consiste. Hemos intentado tener voces de distintos ámbitos de fútbol, futbol sala, boxeo y atletismo también. Hay motociclistas que contarán como afrontaron y superaron su proceso".

el programa y los protagonistas

La primera charla se llama abordaje integral de las lesiones deportivas y la segunda el camino hacia la recuperación. Entre las 17.30 y las 20.30 horas pasarán por el estadio, el propio Pedro Martínez Victorio, José María Faraco como fisioterapeuta o Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico del Hospital Ribera IMSKE.

También aportarán su experiencia Pablo Ruíz, como psicólogo deportivo o José Antonio Font como experto en nutrición. En cuanto a deportistas contarán Nayara Arroyo, José Andrés Rodríguez, Jesús Izquierdo o Borja Gómez que explicarán su experiencia vital.

Pixabay Un futbolista se duele de una lesión

Reconoce el doctor que cada vez más gente practica deporte como método para llevar hábitos saludables y para ellos es esta jornada en la que poder aprender sobre un proceso por el que casi todo el mundo termina pasando. Solo deben inscribirse de forma gratuita.

"Cada vez más pues hay más gente apuntada al gimnasio, haciendo senderismo, rutas, carreras y bueno, no están exentos de poder tener alguna incidencia y alguna lesión y que a veces se arrastra durante largo tiempo y te merma ciertas actividades e incluso ajeno al deporte. Hay lesiones que te impiden incluso ir a trabajar o conducir".

Un ejemplo es una pequeña fisura en un pie o en un tobillo y el llevar una escayola implica que tienes que parar tres semanas. Entonces eso limita mucho, condiciona mucho y por eso Ribera hace esta jornadas para ayudar a quienes pasan por un proceso similar".

experiencia con profesionales

Por sus manos y el de su equipo han pasado muchos profesionales. Recuerda especialmente un caso complicado. "Hemos tenido por desgracia alguna lesión de larga evolución que la verdad que nos merma mucho a todos. Nos merma mucho psicológicamente porque el profesional lo que necesita y los clubes en general lo que necesitan es contar con todos los efectivos y en el menor tiempo posible".

Echa a la vista atrás y recupera el caso del Tati Maldonado. "Fue jugador del Cartagena y tenía una rodilla muy compleja. Estuvo mucho tiempo en el dique seco y al final consultando también en distintos centros pues pudimos sacarle punta y pudo volver al fútbol profesional. Es una satisfacción para todos, porque estamos implicados en su recuperación.

Digamos que ese es el éxito de la traumatología y del tratamiento integral por parte de todos de la recuperación de estos deportistas. Incluso de los nutricionistas que ahora mira que para las lesiones musculares los suplementos proteicos y aminoácidos son fundamentales para la cicatrización", valora Martínez Victorio.

Sin duda, la cita será interesante para todos los que tengan o hayan tenido una lesión y para el público en general que desee inscribirse.