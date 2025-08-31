El operativo de seguridad en la Isla del Ciervo disuade a las embarcaciones

La Policía Local de Cartagena, agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma y efectivos de Protección Civil han mantenido este fin de semana un dispositivo de vigilancia en el entorno de la Isla del Ciervo en colaboración con la Guardia Civil.

El objetivo de la operación ha sido reforzar el carácter disuasorio frente a posibles infracciones vinculadas al fondeo ilegal y la celebración de actividades no autorizadas en este espacio protegido del Mar Menor.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, recuerda que el viernes, se difundió a través de los medios de comunicación propios del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y de las redes sociales institucionales, la intención de realizar este despliegue, "esa comunicación previa constituyó la primera medida disuasoria frente a los riesgos detectados", ha subrayado.

La presencia visible de embarcaciones de Protección Civil y de la Guardia Civil, junto a agentes de la Policía Local y de los cuerpos forestales, ha reforzado el efecto preventivo, transmitiendo un mensaje claro de vigilancia activa en la zona.

Un retén continuará pendiente de cualquier infracción, con el fin de recoger información y trasladarla a la Guardia Civil y a la Capitanía Marítima, instituciones competentes en el control de la navegación y en la aplicación de sanciones.

DESALOJADOS 31 BARCOS

Guardia Civil y Capitanía Marítima han desalojado durante la jornada de este sábado un total de 31 embarcaciones en las inmediaciones de la Isla del Ciervo.

El dispositivo coordinado entre administraciones no ha registrado incidentes, pero sí que han desalojado 23 barcos por la mañana y otros ocho durante la tarde, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

Una patrullera de la Guardia Civil continuará fondeada en la Isla del Ciervo.