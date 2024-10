Un nutricionista advierte del alimento que es poco recomendable para la salud y que cada vez se compra más: "Elevada cantidad"

El peor momento del proceso de una dieta es no saber qué comer cuando se tiene hambre para no estropear el equilibrio calórico que supondrá la pérdida de peso. Lo fácil es pensar en tomar productos light, pero no todos son iguales de ligeros, ni se pueden tomar de forma libre. No todos ayudan a adelgazar. A veces sirve con mirar de qué está hecho y eliminar los mitos.

Los especialistas advierten de los riesgos de algunos de estos productos.

El nutricionista Víctor Serrano lo explica claramente. La etiqueta es una de las claves, pero no la única. "Que un producto sea light para empezar no implica que tenga cero calorías y que no engorde si lo tomamos en exceso. Solo significa que le han reducido un poco las calorías y tienen menos grasa, pero no se deben tomar sin control".

Libre de azúcar no es suficiente para que sea recomendable tomar un producto en gran cantidad como pasa con las bebidas que suelen tomarse de forma excesiva en algunos casos. No aportan calorías, pero traen otros problemas. "Las bebidas carbonatadas light o zero es verdad que no aportan calorías, pero si se abusa de ellas pueden acelerar la aparición de la osteoporosis (descalcificación de los huesos)."

También influyen negativamente en los procesos digestivos y en el de la absorción de nutrientes. El veredicto es evidente. "Hay que limitarlas, no se pueden consumir a todas horas. Deberíamos dejarlos para los fines de semana y consumirlas de forma ocasional".

Advierte igualmente de la importancia de mirar bien las etiquetas, porque hay productos sin azúcar pero que contienen mucha grasa. Pone el ejemplo de la crema de cacao proteica, que tiene más proteínas y nada de azúcar, pero una elevada cantidad de grasa que la hace poco recomendable para la salud.

DOS OPCIONES PARA PICAR ENTRE HORAS

Además de los perjuicios que pueden traer para el organismo, los productos que viene con la vitola de ligero a veces incluso son más caros que otros alimentos saludables que se pueden ingerir para ayudar al déficit calórico.

Hay dos momentos clave del día en los que cuesta escoger qué comer. Bien por los horarios del trabajo, o bien porque cuesta seguir la tónica de las cinco comidas por falta de costumbre, el almuerzo y la merienda son complejos en algunos casos.

También existe el problema cuando el hambre aprieta y se busca un alimento estrella que llene el estómago, pero que no cause un desastre en la báscula. Serrano nos ofrece una opción light. "La gelatinas sin calorías sacian y solo tienen una caloría. Esas, por contra, tienen edulcorantes y no se debe abusar, pero cuando tienen hambre es un truco".

Sin embargo, opta siempre por otros productos como la verdura o fruta, si bien hay que mirar que no contengan mucho azúcar en el caso de las segundas. "Los pepinillos en vinagre no aportan calorías y pueden ser un buen tentempié cuando se tiene mucho apetito", concluye el experto en nutrición.

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

Serrano confirma que siempre hay que estar atentos a unos productos que además suelen ser un poco más caros. "Tienen más procesos para quitarles componentes y entiendo que por eso pueden ser más caros, pero lo que hay que tener en cuenta es que tienen a lo mejor un 30%- 40% de calorías, pero puede contener mucha grasa".

Fundamental consultar si hay dudas, para no perder parte del esfuerzo que se hace cuando se intenta perder peso. A veces son pequeños detalles. Una correcta alimentación evita no solo el sobrepeso, sino una cantidad de enfermedades directamente relacionadas con lo que se come.