El Movimiento #QuieroCorredor urge al Gobierno central que acelere las obras entre Murcia y Cartagena

El movimiento #QuieroCorredor urge al Gobierno a que acelere las obras del Corredor Mediterráneo, una infraestructura que reivindica "clave" y un eje "prioritario" para reforzar la competitividad del transporte de mercancías y viajeros y, con ello, contribuir a generar empleo y riqueza en España.



La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha presentado el primer chequeo del Corredor Mediterráneo de 2021, que actualiza el estado de los tramos de esta infraestructura, y destaca que desde el último informe, de noviembre de 2020, se ha licitado el cambio a ancho internacional entre Tarragona y Castelló y se ha puesto en funcionamiento el túnel de Martorell y el tramo Monforte-Elche-Orihuela.



Ahora bien, alerta de que son "inadmisibles" los retrasos de la línea Almería a Granada, el retraso en la línea Murcia-Cartagena, la incertidumbre para comunicar Algeciras con Bobadilla, y el Nudo de La Encina, ya que "esos cuatro tramos son determinantes para que las mercancías del Arco Mediterráneo puedan conectar con Europa".



El documento insiste también en la necesidad de construir el Túnel Pasante de València y la nueva plataforma AVE entre València y Castelló, al considerarlos "los cuellos de botella más relevantes de todo el Corredor Mediterráneo".



Desde AVE informan asimismo de que el próximo 10 de noviembre tendrá lugar en el Palacio Municipal-IFEMA (Madrid) el Acto Empresarial que coincidirá con el Segundo Chequeo Semestral de 2021 y en el que se espera congregar a numerosos empresarios y representantes de la sociedad civil española.



Recuerda además que la campaña #QuieroCorredor suma ya más de 180.000 firmas de apoyo.



Este movimiento defiende que con el pleno desarrollo del Corredor Mediterráneo se apuesta en España por un nuevo modelo de infraestructuras de conexión circular, complementario al modelo radial actual, que dotará de mayor eficiencia y generará importantes beneficios, puesto que permitirá optimizar tiempos y recursos.



Para lograr el objetivo 2025 de doble plataforma de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras, defiende que los hitos más relevantes y todavía pendientes para 2021 son: la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal, la adjudicación del cambio de ancho entre Tarragona y Castelló; así como Castelló-València y Túnel Pasante, que está pendiente de salir a información pública los proyectos de la nueva plataforma AVE y del túnel pasante.



Del mismo modo, reclama el proyecto de Murcia-Cartagena y el baipás del Reguerón: en redacción el proyecto; la licitación de las obras Totana-Totana; y Almería-Granada: en estudio, pendiente proyecto.



Vicente Boluda considera que "la infraestructura del Corredor va más lenta de lo normal y con parones que no deberían existir", algo que "a estas alturas" les parece "inconcebible".



Además, precisa que "hay que invertir en ancho internacional, ya que apostar por él es adaptarse a Europa para no quedarse aislados, pero esto no solo trata de construir la infraestructura, sino de invertir en material rodante para que funcione como es debido".



"Es en momentos como ahora cuando más necesitamos una infraestructura que contribuya a mejorar la movilidad de las personas y la competitividad de nuestro modelo productivo", reivindica.