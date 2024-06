Los Bomberos supervisan las hogueras para una noche de San Juan segura en Cartagena

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena están llevando a cabo un dispositivo preventivo especial, supervisarán para una noche de San Juan segura este domingo, 23 de junio.

Las hogueras que no cumplan las normas serán retiradas o rebajadas de carga combustible por parte de funcionarios de Infraestructuras, que cuentan con camiones y máquinas excavadoras para mover el material, ha confirmado a Cope, el jefe de los Bomberos de Cartagena, Francisco Gómez.

Recomendaciones

Entre las directrices a seguir a la hora de preparar una hoguera por parte de la población en general se deben seguir las siguientes normas: la altura máxima de estas acumulaciones de madera es de 4 metros y deben tener un radio de 15 metros libres de cableado, fachadas, vehículos, mobiliario urbano o vegetación.

También deberán estar en lugares donde no impidan el paso de vehículos de emergencias y no podrán ponerse sobre calles empedradas o asfaltadas. Además, no podrán contener materiales nocivos, como neumáticos, bidones, sprays, papeles, tejidos, plásticos, aceites. Asimismo, como aspecto muy importante, no se encenderán nunca con líquidos inflamables, ya que se produciría una deflagración.

El Ayuntamiento de Cartagena también adelanta el horario de cierre de los parques municipales el domingo, 23 de junio. Será a partir de las 19.00 horas para evitar posibles incidentes relacionados con las quemas de San Juan o el lanzamiento de pirotecnia.

Petardos

En cuanto a la manipulación de petardos y cohetes, Bomberos establece una serie de pautas a seguir. Así, por ejemplo, no se debe poner petardos cerca de la cara o el cuerpo; al tiempo que tampoco se debe tirar nunca un petardo contra nadie; y hay que encender cada producto siguiendo estrictamente sus instrucciones.

Ha recomendado no encender ningún artificio pirotécnico en casa. No guardar petardos en los bolsillos; no cortar el trueno final de las tracas, puede explotar violentamente; no utilizar cohetes que tengan la caña rota; no tirar cohetes cogidos con la mano; encender siempre la mecha por el extremo; y no tirar cohetes a menos de 500 metros de zonas boscosas o de masa forestal.

Igualmente, ha recomendado "no meter nunca petardos dentro de ladrillos o botellas, ya que al explotar producen metralla que puede hacer mucho daño" y, si un petardo no enciende bien, "no se debe tocar hasta media hora después para meterlo en agua".