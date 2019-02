El Gobierno local se queda solo en la Comisión de Presupuestos Participativos

La oposición ha forzado al Gobierno de Castejón a parar la comisión de seguimiento de los Presupuestos Participativos de 2019 hasta que no presente el proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento que aún no se ha elaborado.

Los grupos reunidos en la comisión consideran que es una "irresponsabilidad" avanzar en los Presupuestos Participativos.

El concejal del Partido Popular, Diego Ortega, ha recordado que “el procedimiento de los presupuestos participados ha sido un fracaso desde que se puso en marcha. Aún se están ejecutando obras de 2016 y quedan pendientes también de 2017 y 2018, obras que están paradas porque el Gobierno fue incapaz de hacerlas a tiempo”.

La portavoz adjunta de Movimiento Ciudadano, Isabel García considera sin sentido planificar unas inversiones cuando ni siquiera se sabe el dinero que tendrán y ha recordado que el Gobierno ya ha hecho modificaciones presupuestarias de un millón de euros para obras sin terminar.

Pilar Marcos califica la reunión de "electoralista y sin sentido" a tres meses de unas elecciones.

El portavoz de Cs, Manuel Padín, ha explicado que no se puede ilusionar a los vecinos con unos presupuestos participativos que luego no se cumplirán.

El concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba, ha dicho no entender la postura de la oposición porque lo único que se pretende es ganar tiempo para que los técnicos puedan trabajar en los proyectos y esperar a licitarlos una vez aprobados los presupuestos.