Estudiantes de Medicina finalizan seis meses de prácticas en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena

El Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena, perteneciente el grupo sanitario Ribera, ha acogido durante seis meses a un grupo de estudiantes de sexto curso de Medicina de la UCAM para sus prácticas formativas en distintas áreas y especialidades médicas.

Desde septiembre los estudiantes de Medicina han rotado por servicios clave del hospital como Medicina Interna, Ginecología, Cirugía General, Medicina de Familia, Urgencias generales y pediátricas y consultas de Pediatría, adquiriendo una visión integral del trabajo hospitalario, con el objetivo de mejorar su conocimiento del entorno laboral y ayudarles a orientar su futuro académico y profesional.

Los alumnos, procedentes de toda España, desde Málaga a Madrid o la propia Región de Murcia, han compaginado sus prácticas matutinas con clases, simulaciones y preparación para el examen MIR, al que se presentarán en enero de 2026.

Desde el hospital destacan la importancia de este período formativo para los futuros médicos. “En este curso estamos recibiendo a estudiantes de sexto de Medicina que están terminando la carrera. Rotan por diferentes servicios para conocer, antes de hacer el MIR, qué especialidad les gustaría elegir. Desde que llegan, tienen una rotación y unos profesionales asignados, y durante seis meses intentamos que en cada área vean todos sus aspectos. En el caso de Pediatría, por ejemplo, pasan tres semanas con nosotros, desde Urgencias hasta consultas y revisiones de niños sanos”, explica Verónica Blaya, profesional del Servicio de Pediatría que ha acompañado a los alumnos en su formación.

FUTUROS DOCTORES

Para los estudiantes, esta experiencia ha sido clave en su desarrollo profesional y en su futura elección de especialidad. “La experiencia en el Hospital Virgen de la Caridad ha sido muy enriquecedora. Sobre todo, me ha ayudado a orientarme mejor sobre qué especialidad elegir en el futuro, y creo que me inclino más por las clínicas después de vivir el trato con el paciente aquí. Además, he podido ver la gran sinergia entre especialidades, lo que permite agilizar interconsultas y pruebas diagnósticas, garantizando una atención mucho más rápida y efectiva al paciente”, destaca una de las alumnas.

Otro estudiante subraya la importancia del trato directo con los pacientes: “En estos seis meses he aprendido a tener un trato más cercano con el paciente. Al ser un hospital de tamaño medio, la relación médico-paciente es más personal y se atiende a más pacientes de forma continuada. A mí, que me gustan más las situaciones clínicas, y esta experiencia me ha resultado muy enriquecedora”.