Un libro hace al lector disfrutar, aprender, viajar, y en muchos casos sufrir. La última novela negra de Daniel Fopiani va a llevar a quien se enrole en la causa al Cádiz donde nació el autor y le va a meter de lleno en un crimen que ocurre en un ambiente militar que conoce a la perfección. 'El Linaje de las estrellas' ya está en las librerías.

Es Sargento Primero de Infantería de Marina y escritor. Ha estado desplegado como jefe de los Equipos Operativos de Seguridad (E.O.S) en el norte de Europa, el golfo Pérsico, el mar Rojo, Turquía, Egipto e Irak. Además de contar con múltiples premios literarios, fue ganador del Premio Valencia Nova de Narrativa con su primera novela, La Carcoma.

Precisamente ese entorno hace que ofrezca un protagonista que no suele acaparar portadas como es el capellán del ejército. "Me gusta escribir desde la verdad, desde lo que sé y lo que soy. Me siento cómodo escribiendo de la ciudad que me vio nacer y del Ejército y en este caso la Infantería de Marina y comparto con los lectores parte de mi experiencia. El protagonista es un cura, pero es un sacerdote capellán".

Se trata de una figura poco conocida que aquí tiene su papel demostrando también su formación militar,







Una pequeña aproximación argumental

En el Panteón de los Marinos Ilustres de San Fernando ha aparecido el cuerpo de un joven soldado salvajemente mutilado. Una esvástica realizada con cortes aparece en el cadáver y el homicidio no tarda en acaparar la atención mediática cuando se filtra un dato aún más perturbador: el asesino dejó las tripas de la víctima a la vista, simulando con los intestinos un cordón umbilical.

Ezequiel Expósito, capellán castrense, inicia su propia investigación, al tiempo que estrecha lazos con la madre del soldado, una venezolana llamada Natalia, cuya vida ha estado sembrada de amarguras.

Fopiani no ofrece solo una trama en forma de thriller, sino que hay una crítica social y se habla de sectas, rituales y otros temas de actualidad. También ofrece unos personajes cargados de fuerza y emociones que llevarán a un ritmo frenético al lector para ir desentrañando los misterios.