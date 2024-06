La Comunidad construirá una planta de farmaquímica en el Centro de Referencia Nacional de Química

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha aprovechado su intervención en el Debate del Estado de la Región en la Asamblea para anunciar la creación de una planta de farmaquímica en el Centro Nacional de Química en Cartagena. Se tratará de "una planta piloto de farmaquímica que permitirá desarrollar actividades de formación profesional en el ámbito de la química, de la producción de productos farmacéuticos o biotecnológicos". El presidente ha explicado que su licitación ya está en proceso y que contará con una inversión de 5 millones de euros. Este seá "un centro formativo de excelencia en sectores estratégicos que van a aportar al mercado laboral jóvenes altamente cualificados" y ocupará una superficie de 2000 metros cuadrados basado en los principios de la industria 4.0 y con cero emisiones contaminantes.

Gorguel y Naval

Sobre el Gorguel y Barlomar, López Miras ha asegurado que Vélez "no tiene ni idea de ninguno de los dos proyectos" cuando dice que Barlomar es la alternativa al Gorguel. Y le ha recriminado que "no hicieran nada" y que "no intente defender ese proyecto". Así, también ha preguntado al portavoz socialista "qué va a hacer cuando el Ministerio de turno del Gobierno de España diga que no hay Corredor Mediterráneo por Cartagena" y ha aseverado que "gran parte de la justificación de que este pasase por Cartagena era el tráfico de mercancías, concretamente el tráfico de contenedores, que llegarían al Gorguel".

Con respecto a la instalación del campamento de inmigrantes en el Hospital Naval de Cartagena, el presidente regional ha afirmado que es "inhumano hacinar a los inmigrantes en campamentos de acogida en los que nadie sabe en qué condiciones están" y ha insistido que el Hospital Naval se ceda al consistorio de la ciudad.