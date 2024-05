Cómo cuidarte para cuidar de los demás: "el amor no lo cura todo"

El amor mueve montañas. Eso está claro y es la base de una buena relación familiar o amorosa, pero lamentablemente no lo puede todo y hay momentos en la vida en los que toca asumirlo. Eso sí, el amor personal es crucial para querer a los demás y ofrecerles lo que necesitan. Hay un sector importante de la población adulta que en un momento de su vida se ha convertido en cuidador. Muchas veces ejercen esos cuidados con la pareja y en muchos casos es tras la aparición y el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa.

La investigación es primordial, pero también saber afrontar el proceso desde el diagnóstico.

Ahí el amor tiene su papel, pero también el propio, porque para cuidar hay que cuidarse y eso es lo que señalan desde la Asociación de enfermos y familiares de alzhéimer del Levante. Su gerente Raúl Nieto nos da una serie de recomendaciones cuando llega el momento de ejercer esta función con un familiar.

Un primer error

Querer no hace que sepas cuidar de tu esposo o esposa. Es un proceso duro en el que es fundamental repartir cargas. El primer consejo es legal. "Lo primero que deben hacer es facilitar el día a día con un poder notarial para los efectos legales no sean un quebradero de cabeza y lo segundo es aceptar que el amor que tienes a tu familiar no te hace saber cuidar. No siempre va a ser lo mejor para el paciente".

Explica Nieto que se tiende entre otras cosas a sobreproteger y pone un ejemplo claro. "A veces llegan pacientes al centro en silla de ruedas y nosotros le decimos que se levante. Es verdad que existe un riesgo, pero asumible, y es mejor darle autonomía al paciente".

No deben aislarse del mundo y deben saber pedir ayuda. "A veces nos presionamos con eso tan clásico de decir, es que es mi mujer o es mi marido y tengo que ser yo y es mi responsabilidad. Debemos pensar que posiblemente no tengamos las habilidades y hay que dejarse ayudar y pedir ayudar sociales es clave".

Cuidarse para cuidar

Todo ese asesoramiento, información y talleres lo van a encontrar en el centro e incluso en una app recomendable para familiares y para prevenir el deterioro cognitivo que cada vez deja casos en pacientes más jóvenes. También encontrarán unos consejos a seguir: "El cuidador debe ejercitar su mente, llevar una buena alimentación y descansar bien. "No fumar, llevar una vida sana y mantener las relaciones sociales es importante, porque para cuidar hay que cuidarse y debemos priorizar nuestra salud".

Hay que desterrar ciertas ideas. "Si no lo hago, yo no lo hace nadie o yo lo conozco mejor, que nadie es una presión continua y en el centro vemos que el paciente suele hacer más caso a los profesionales por no tener ese vínculo". Nieto pone en valor a un colectivo, mayoritariamente femenino, que hace una labor tremenda y eso sí, cargada de amor del bueno.