Kina, paciente y cuidadora de alzheimer: "Queremos ser útiles, pido que no nos arrinconen"

El alzheimer afecta, en Asturias, a unas 15.000 personas. Es una estimación porque sigue sin haber un censo oficial de pacientes de este tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Esta, precisamente, es una de las reclamaciones que se ponen, estos días, sobre la mesa, en el X Congreso Nacional del Alzheimer, que se celebra en el recinto ferial de Gijón.

También se habla de los avances médicos para intentar retrasar el avance del alzheimer o de cómo es la vida de los enfermos y de sus cuidadores. En COPE, hemos hablado con Kina. Es de Motril, pero vive en Iznalloz, una pequeña localidad a unos 40 kilómetros de la capital granadina. Está en Gijón para participar en el congreso por su condición doble de paciente y cuidadora.

A pesar de su edad, Kina fue diagnosticada de alzheimer en 2015 (tenía, entonces, 59 años) y hace dos, su marido fue diagnosticado, también, de la misma enfermedad: "Nuestra situación es horripilante, porque tenemos barreras para todo", ha contado, en COPE, Kina, que lamenta que "el diagnostico llega tarde mal y nunca".

Sin apoyos públicos: "No tenemos ayudas"

En el caso de su marido, la enfermedad ha avanzado de forma rápida: "Ahora tiene que usar pañal y cuenta con cuidadoras, en plural, porque tiene que haber por la noche y por el día", explica. Lo paga con sus ahorros porque, según ha contado, "no tenemos ayudas", y advierte de que "si yo no pudiese pagarlo, no podría vivir".

Por eso, reclama al Estado "que nos tengan en cuenta". No solo económica, también para su inclusión en la sociedad: "Somos tan útiles como el resto de ciudadanos; pero, al considerarse el alzheimer una enfermedad de mayores, nos han tenido siempre en un rincón, y pido que no nos tengan arriconados", ha reflexionado, emocionada, Kina.