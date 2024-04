La cofradía del Resucitado ya piensa en el 20 de abril del 2025

La Semana Santa ha sido dura en Cartagena y el final fue lo más amargo. Si en el Domingo de Ramos la procesión california tuvo que recogerse ante la lluvia, el Domingo de Resurrección ni siquiera pudo salir a las calles a poner el broche a los diez días, que este año han sido de sufrimiento. La cofradía marraja terminó sacando todos sus desfiles, pero acortando algún recorrido y soportando la presencia de un mal amigo como ha sido el viento.

La decisión más complicada fue la que tomó la Hermana Mayor del Resucitado. No podían salir a las calles ante la previsión. "Al final no puedes luchar contra la climatología. A las seis de la mañana valoramos el último parte para ver si se podía, pero no fue el caso. Había chubascos durante toda la mañana y vientos de hasta 80 km Hora y era una temeridad con tantos niños en las calles. Teníamos que cuidar el patrimonio material, pero también el humano y evitar una desgracia. Fue duro y complicado, pero responsable", ha explicado hoy Marién García Boj.

Pensando en el futuro

No queda otra que asumirlo. "Rozamos la sequía y las temperaturas sin altas, pero llegó con la Semana Santa. Tuvimos la suerte de poder sacar todas las procesiones hasta ayer. Hubo muchas cancelaciones en toda España y podemos llorar por un ojo. Hemos sentido el calor de toda Cartagena, porque nosotros queríamos sacar las procesiones y ellos más y han aguantado frío y viento".

Se quedan en la retina las lágrimas de los más pequeños, pero se mira para el futuro. "Ya pensamos en el 20 de abril de 2025 que será el Domingo de Resurrección y esperamos que al ser más tarde la climatología nos respete y vamos a trabajar con doble ánimo". Se animan unos a otros para superar el dolor de quedarse sin poder salir.