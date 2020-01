Casi cuatro mil inscritos en las primeras 48 horas

La Ruta de las fortalezas tiene mucho tirón. Conseguir una de las cuatro mil plazas no es sencillo. Antes de disputar los 50 kilómetros de la prueba hay otras cuestiones que solventar y la primera es lograr un dorsal en el sorteo que la organización hará el día 3 de febrero. Serán muchos los inscritos por lo que la fecha de inscripción puede cobrar un papel fundamental al elegirse un número de corte. Se convierte casi en una estrategia el no inscribirse en las primeras horas, pero tampoco tardar demasiado. Muchos son los que no han especulado y ya se han inscrito. Más de 3.600 persona slo han hecho durante las primeras cuarenta y ocho horas y muchos lo seguirán haciendo. Luego, la suerte decidirá.

Sorteo Prueba General

El día 3 de Febrero mediante sorteo se determinará un número, desde ese numero se asignarán de forma ascendente 4000 dorsales (reservas) ejemplo: Sale en el sorteo en numero 1500, pues se asignan dorsales desde el 1500 al 4499 (ejemplo) a todos esos agraciados se les envía un email informándoles de que deben realizar el pago. El pago se puede realizar desde un enlace recibido el email o desde su ficha de registro en la pagina de la empresa contratada.

Una vez realizado el sorteo y asignados los dorsales, el siguiente numero tras el corte se convierte en el 1º Reserva, si tras la fase de pagos de los dorsales asignado tras el sorteo sobran dorsales se asignan por estricto orden a los reservas mediante «repescas» no hay un numero fijo de repescas, estas se realizan según el ritmo de cada edición.

Pre-Inscripción Prueba Promo 14,4 km

La prueba Promo tiene una limitación de dorsales (300) ya que comparte plazas con la prueba Juvenil teniendo los Juveniles precedencia en la asignación, es por ello que los interesados deben Pre-Inscribirse a la espera de saber las plazas asignadas.

En la prueba Juvenil la inscripción es directa, se realiza el registro, a continuación el pago y automáticamente se recibe el dorsal asignado. FORMULARIO INSCRIPCIÓN Y PAGO PRUEBA JUVENIL

Registro y Pago Prueba Infantil 2,7 km

En la prueba Infantil la inscripción es directa, se realiza el registro, a continuación el pago y automáticamente se recibe el dorsal asignado.

Equipos

Se puede competir en la XI en dos modalidades de equipo, equipo de 5 miembros masculinos o femeninos y parejas mixtas.

Para competir como equipo todos los participantes se deben inscribir de forma individual, una vez obtengan dorsal (tras el sorteo) los equipos se forman el día 27 de enero, en la entrega de dorsales (puerto de Cartagena). Todo el personal que quier formar equipo deberá recoger su dorsal y a continuación dirigirse a la caseta de informática, incidencias y equipos donde se formará el equipo para competir.