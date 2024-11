Qué hacer en Cartagena durante los próximos días

Todavía con temperaturas máximas de 22-23 grados, Cartagena está ideal para salir y disfrutar del ocio y la cultura o simplemente un paseo por las calles. Este fin de semana, además cuenta con un atractivo mercado que suele ser muy visitado.

Más de 100 puestos artesanales en el entorno de la Plaza de la Merced, que serán el escaparate perfecto de productos artesanos de lo más variados, incluidos los gastronómicos y los que pueden servir para ayudar a los Reyes Magos en la carta.

Durante todo el fin de semana será un lugar de encuentro, pero hay mucho más para disfrutar también de la cultura y de la música. Este sábado se puede escoger de nuevo el Cartagena Jazz festival.

jazz en el icue

El festival tiene actuaciones en diferentes escenarios y también de forma gratuita en plena calle, como es el caso del concierto de Sara Zamora, a las 12:30 horas, en la Plaza del Icue. La murciana pondrá a bailar a todo el que se acerque a la zona.

También será la cita con el concierto de Chief Adjuah, a las 20 horas, en el Auditorio El Batel. Guadalupe Plata y Robben Ford serán parte del menú del domingo dentro de la gran cita con el jazz en Cartagena.

Ayuntamiento de Cartagena Exposición de pintura

Durante el fin de semana habrá actividades para todos los gustos. El que quiera puede elegir el Desfile 'Cartagena saca la moda a la calle', a las 12 horas del sábado, en la calle Santa Florentina. Un desfile de moda en el que se podrán ver productos de moda casual, infantil y de eventos de las tiendas del Centro Comercial Abierto y que estará amenizado por la Escuela de Música Misercua.

También está entre las opciones del sábado, el concierto de la Unión Musical Cartagonova, a las 19 horas, en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo (c/ Mayor, 11). La banda ofrecerá un repertorio que incluye versiones de películas y series de televisión como "Howarts March" o "The Mandalorian" y propuestas para Big Band con obras como "Fly me to the moon" o "La chica de Ipanema".

Los atractivos de Puerto de Culturas o el deporte también están entre los planes. Hoy juega el Odilo frente al Palencia, a las 20.30 horas y mañana sábado el Jimbee, a las 21.00 horas, en un Palacio de deportes que también es lugar ideal para donar alimentos para los damnificados por la Dana.