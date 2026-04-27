Cae una red que robaba a ancianos con el método de 'la siembra'

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a cometer hurtos contra personas de avanzada edad mediante la técnica conocida como “la siembra”. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre en Cartagena, donde se detectaron varios hechos delictivos de características similares.

Así actuaba el grupo: el método de 'la siembra'

El grupo, que operaba de forma organizada en las provincias de Murcia, Alicante, Málaga y Granada, seleccionaba a sus víctimas en el momento en que iban a realizar un reintegro en un cajero o una compra en un establecimiento. Uno de los integrantes del grupo disimulaba la caída de un objeto o pedía ayuda con cualquier excusa para distraer a la persona de avanzada edad, momento que aprovechaba otro de los implicados para apoderarse de sus carteras y tarjetas bancarias.

De forma simultánea, los delincuentes captaban el PIN de seguridad observando el momento exacto en el que era tecleado por la víctima. Posteriormente, efectuaban extracciones de dinero que en ocasiones llegaron a superar los 3.000 euros, o accedían a las aplicaciones bancarias para realizar operaciones fraudulentas.

Detenidos 'in fraganti' en SANTA POLA

La investigación permitió localizar a los investigados en un supermercado de Santa Pola, cuando se disponían a cometer un nuevo delito. Los agentes procedieron a la detención de tres varones, a quienes se les imputan numerosos delitos de hurto y estafa. Destaca que uno de los implicados contaba con más de cien detenciones anteriores por hechos similares.

Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión provisional de todos los implicados.