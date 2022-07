El buque Audaz integra lo último en tecnología de sistemas no tripulados

El buque de acción marítima Audaz, de los más modernos de la Armada, ha integrado durante los últimos dos días en la mar lo último en tecnología de sistemas no tripulados, “hito tecnológico y operativo” que hasta la fecha solo han podido realizar muy pocas marinas en el mundo, según Capitanía.



Las pruebas funcionales realizadas de los vehículos no tripulados Kaluga, Sead 23, Vendaval y Airfox se han integrado en el sistema de combate del buque y en la plataforma y controlado a bordo, lo que incrementa notablemente las capacidades del buque para conocimiento del entorno, vigilancia y seguridad marítima.



Las maniobras Dynamic Messenger de septiembre en aguas portuguesas serán las primeras de la OTAN en las que vehículos no tripulados operen de forma integrada con unidades navales convencionales.