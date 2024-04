Atento si recibes este SMS: la DGT advierte de la multa falsa que puede dejar tu cuenta sin dinero

Hay estafas tradicionales y están las que llegan o intentan llegar a través de los dispositivos móviles. Ambas tienen en común que buscan aprovecharse de la inocencia, de las prisas, y del componente emocional; nuestros nervios ante un mensaje que aparentemente es importante.

Lo llaman phishing los expertos en delitos informáticos, pero no deja de ser un timo. Eso sí, los malos virtuales cada vez son más listos y los mensajes que se reciben gracias a las tecnologías son más elaborados. Cuesta cada vez más distinguir si la firma, los sellos o las imágenes que añaden son originales o copias. Hay algunos que son casi imposibles de distinguir, pero hay un primer truco que se puede poner para evitar este riesgo.

Si Hacienda te tiene que devolver dinero en tu declaración de la renta, no te fíes de este mensaje Los ciberdelincuentes a menudo aprovechan la temporada de declaración de la renta para llevar a cabo diversos tipos de estafas María Bandera 12 abr 2024 - 21:02

La vía de comunicación

Las mentiras cibernéticas llegan a nuestras vidas en positivo y en negativo. Ahora mismo hay una propiamente estacional. El que más y el que menos espera con cierta ilusión que la Agencia Tributaria se ponga en contacto con él y que la declaración de la renta le devuelva. Sería bonito recibir un mensaje y que pinchando un enlace estuviera esa noticia tan agradable. Como explica Víctor Navarro, policía y criminólogo, eso no ocurre. Para eso hay unos procedimientos que incluyen la firma electrónica. Es bonito, pero poco probable.





El experto en ciberdelincuentes nos advierte de otra estafa que está llegando con frecuencia y es en el capítulo malo. Una multa de tráfico de la DGT. En ese caso, el agobio es inmediato y con eso cuentan los malhechores. Hay que contar hasta diez. "La gente pincha en el enlace y lo que hace es convertirse en vulnerable en la red. No es la vía por la que la DGT enviaría una multa que lo hace a través de sus sistemas informáticos o con una carta".

Precisamente ahí radica la clave. Este tipo de organismos no manda mensajes con enlaces, y no solicita datos a través de un SMS o un correo electrónico. "Si se duda no hay que pinchar nunca", explica Navarro.

Las consecuencias

Es cierto que en estos timos no roban directamente dinero, pero sí adquieren información importante con la que hacen negocios. Las personas quedan expuestas a otros fraudes posteriores. Esos datos se usan para muchas finalidades y en casi ninguna va a salir beneficiado el que se fio. De la misma manera, Navarro explica que hay que leer antes de usar. "Hay que mirar los consentimientos que damos en aplicaciones o páginas, porque al final estamos dando de forma voluntaria mucha información personal".

Si las modas también se dan en este tipo de procesos, hay un intento de estafa que se mantiene en el tiempo. El típico mensaje de que ha habido un problema con el paquete de Correos o de cualquier empresa de mensajería que debía llegar se ha convertido en el día a día de los teléfonos y los correos. La baza que juegan es alto porcentaje de compras que se realizan a través de internet y que hace que el público objetivo del engaño sea muy numeroso, por lo que le elevan la tasa de éxito.

Los bancos son otro clásico en este capítulo y a veces caer si cuesta dinero.