El alimento que debes incluir en tu desayuno para controlar tu peso esta Navidad: "Saludable"

Las tentaciones gastronómicas llegan en estas fechas a todas horas. Los bombones, turrones, mazapanes no solo están en los estantes de los supermercados desde hace meses listos para ser llevados a casa, sino que incluso se ofrecen hasta en comercios como cortesía para los clientes.

Complicado es ser responsable y evitar esos dulces que van a trastocar la dieta y que son solo el anticipo de unas fechas intensas que suelen celebrarse entre comidas y cenas con los amigos y la familia.

Son unos días, pero el problema son los malos hábitos que aumentan cada vez más el número de personas con obesidad y con cifras preocupantes en los más pequeños de la casa. Víctor Serrano, dietista y nutricionista, propone una Navidad saludable con la implicación de los niños.

"Podemos aprovechar las fiestas para educar sobre alimentación equilibrada. Por ejemplo podemos decirles que tenemos que intentar moderar los dulces, porque aunque estén muy ricos si abusamos de ellos el día de mañana cuando seamos mayores podemos tener enfermedades como diabetes, problemas del corazón, e incluso cáncer. Que sean conscientes de que se pueden tomar ocasionalmente pero que no hay que abusar".

moderar no es prohibir

Moderar no significa que no se puedan tomar, pero sí explica que hay que hacer un control de lo que ingieren los niños cuando por ejemplo se abre una caja de dulces. El primer consejo que da es consumirlos fuera. "Lo mejor que se puede es no comprar dulces y comerlos cuando vayamos a comer o cenar fuera, que sean una excepción".

Además, es recomendable dice reducir su consumo y el del azúcar hasta que lleguen los días más señalados del calendario y así no ir cargando el cuerpo de grasas no saludables hasta que las costumbres navideñas sean inevitables.

Pexels Mesa con decoración navideña

"Moderar no significa no comer, sino simplemente restringir un poquito lo que son las cantidades y entender que no tenemos que quedarnos súper saciados y con el estómago muy hinchado. Lo ideal es dejar de comer cuando todavía podríamos comer un poco más".

Es importante tener en cuenta que la sensación de saciedad tarda en llegar al cerebro unos 20 minutos, por lo que reconoce que muchas veces se come de más con la idea de probarlo todo o de aprovechar un menú que ya se ha pagado.

aLCOHOL Y REFRESCOS

El alcohol es otro producto que hay que ingerir con cuidado, porque además de ser calorías vacías provoca en mucha cantidad que haya problemas en el cuerpo y también para las funciones cognitivas.

Ese no es un problema con los niños, pero sí el de los refrescos. "Hay que intentar beber agua en lugar de refrescos y si tenemos que brindar con el ejemplo, los niños copian a los adultos y si los adultos beben con agua los niños se conformarán sin el refresco que debe ser como el dulce para ocasiones especiales y muy limitado".

De ahí, que recomiende poner el agua en un lugar central visible en la mesa y en buena cantidad para intentar no recurrir a otras bebidas menos sanas que en estos días son muy apetecibles.

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

Son consejos que deben servir para todo el año, pero concienciar a los niños de cara a las fiestas es importante y el experto en nutrición ofrece alternativas que son más saludables a lo que se toma por tradición.

Serrano insiste en la importancia de realizar cinco comidas. "Mira podemos inculcarles desayunos saludables, por ejemplo una tostada integral con aguacate y con huevo o un bol de yogur con fruta fresca. También tortitas de avena con plátano o gachas de avena. Si los niños si se acostumbran a tomar ese tipo de comidas de mayores vamos lo van a hacer sin darse cuenta".

En cuanto a los dulces también presenta algún truco. "Podemos intentar preparar postres caseros con frutas, yogurt natural o frutos secos y podemos incluso ofrecer versiones de dulces con menos azúcar vale como por ejemplo endulzantes naturales como los dátiles o la miel. También se pueden hacer presentaciones divertidas como pueden ser brochetas de frutas, o galletas de avena con diferentes formas navideñas, por ejemplo".

También admite que es fundamental aprovechar el tiempo libre para enseñarles otros buenos hábitos. "Podemos intentar planear paseos al aire libre como por ejemplo caminatas o rutas en bici y todo con el fin de disfrutar en familia. Podemos hacer juegos activos en casa en el parque, bailes, gymkanas temáticas. Todo lo que haga que los niños se muevan".

Las carreras populares como la San Silvestre también puede se run método divertido para que aprendan la importancia de hacer deporte y lo tomen como un hábito que tener siempre fijo en sus vidas.