El alcalde de La Unión encabezará las movilizaciones si el Ministerio sella los estériles de Portmán

El Ayuntamiento de La Unión ha puesto en marcha una campaña de divulgación y concienciación sobre el desastre ambiental de la Bahía de Portmán y la necesidad de continuar con el proyecto de recuperación, cuyas obras llevan paradas cinco años.

El alcalde de la localidad ha sido claro, no van a aceptar un proyecto que no contemple el traslado de los residuos mineros a otro lugar. En ese sentido espera que el Ministerio para la Transición Ecológica no opte por sellar los estériles en la propia bahía para evitar el coste del traslado.

Joaquín Zapata, ha recordado en un acto en Cartagena, que el municipio no quiere otra opción que no sea la consensuada y recogida en el proyecto inicial y cuyas obras quedaron paralizadas hace cinco años. De hecho, el primer edil está dispuesto a encabezar todas las movilizaciones y acciones reivindicativas que se organicen para defender la regeneración integral proyectada.

En el marco de la campaña divulgativa sobre la bahía, el Senado ha acogido la presentación del corto documental “Portmán. Un punto y seguido” del director Jorge Martinez.

El corto de 25 minutos de duración recoge las vivencias de las tres activistas de Greenpeace que en 1986 lograron el cese de los vertidos tóxicos en la Bahía de Portmán y su testimonio 37 años después de haber conseguido este hito ecológico.

Zapata ha avanzado que el documental también será presentado en el Parlamento Europeo en una fecha aún por determinar.