Absuelven a un conductor que no pagó el peaje de la autopista Cartagena-Vera

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado que absolvió al dueño de un coche que fue acusado de un delito leve de estafa por colarse en la salida a Vera (Almería) de la autopista AP-7 para no pagar el peaje.

La sentencia señala que el juzgado optó por la absolución al considerar que en el juicio no quedó probado que el conductor del vehículo en aquel momento fuese él.

El relato de hechos probados señaló que los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2016, cuando el turismo propiedad del denunciado accedió a la autopista por el enlace de Cartagena, en el punto kilométrico 815, y abandonó esta vía en la salida de Vera, en el punto kilométrico 911.

Para obtener el beneficio ilícito de no pagar el peaje, se situó muy cerca del vehículo que le precedía, "aprovechando el momento que se levantaba la barrera para acelerar y abandonar la autopista junto con este otro coche".

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia por la empresa Autopista de la Costa Cálida Ceasa, que contó con la adhesión del fiscal, quien también reiteró su solicitud de condena.

La apelante expuso en su recurso que dado que el acusado no facilitó el nombre del conductor ni se presentó al juicio debía entenderse que quien iba al volante del vehículo era él.

Sin embargo, la apelación no ha prosperado porque comenta el tribunal que las normas administrativas no son aplicables necesariamente en el derecho penal, "pues ello supondría sustituir la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad". Y añade lo único que se sabe con certeza es que el titular del turismo era el acusado, pero ello no constituye prueba suficiente para declarar probado que era él quien iba al volante del mismo y, en consecuencia, condenarlo.