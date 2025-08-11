Casi 4.000 intervenciones en un mes y medio en las playas de Cartagena

Protección Civil de Cartagena ha contabilizado del 15 de junio al 31 de julio pasados más de 3.900 intervenciones en las playas del término municipal, de las que 641 fueron acciones preventivas, 2.106 curas y primeros auxilios, 1.096 consultas y 97 rescates, que incluyen personas, embarcaciones y otras situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento de Cartagena ha informado de los datos contabilizados en ese periodo por los efectivos movilizados en el Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas (Copla), que se ha reforzado, además, con la adquisición de una ambulancia de soporte vital básico para Protección Civil.

Se trata de la primera ambulancia en propiedad del consistorio, un hito que subraya el compromiso del Gobierno local con la modernización de los servicios de emergencia y la seguridad de la ciudadanía. La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, conoció el vehículo que “refuerza la capacidad de respuesta sanitaria de emergencias en el municipio”.

Llorca ha recordado el esfuerzo del Gobierno local en materia de seguridad y protección a la población, que se ha traducido en importantes inversiones en los últimos años. Se han adquirido 40 nuevos vehículos para la Policía Local, incluyendo patrullas, motocicletas y furgonetas. También se ha invertido en equipamiento, como desfibriladores para patrullas y 120 nuevos terminales de comunicación. En cuanto a infraestructuras, se han planificado nuevos cuarteles de policía en Los Dolores y La Aljorra, mientras que el de Cuesta Blanca está ya finalizado y se espera su próxima entrega para dar servicio a la zona oeste del municipio.