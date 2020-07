Manolo Sánchez Breis "Queremos hacer feliz a toda una ciudad"

La sonrisa nos recibe en el despacho de Manolo Sánchez Breis. De hecho, por allí también pasa el míster y sonríe con esa cara de tener ganas de fiesta, de que Cartagena celebre un ascenso deportivo, aunque haya que ir casa por casa para evitar aglomeraciones ante la situación sanitaria que se vive con el coronavirus. Solo tienen en la mente los 90 minutos o algo más del domingo. La bala en la recámara está, pero no la necesitan de momento así que está en un segundo plano.

El responsable albinegro admite que los nervios llegarán el domingo, pero que de momento están tranquilos porque el plan a va marchando al ritmo que el Efesé necesita. "Hemos tenido mucho tiempo para prepararlo y tenemos experiencia en este tipo de partidos, así que esta semana previa la estamos viviendo con relativa tranquilidad. Los nervios llegarán el día del partido, tenemos ilusión. ESta temporada con todo lo que ha pasado tiene todos los condicionantes para que sea el año de Cartagena. No ha podido ser anteriormente, pero ojalá este año demos alegría a los aficionados".

Tantos años soñando y peleando por un ascenso que no podría quedarse sin celebrar. "Sería una celebración extraña o no al uso, pero celebrar hay que celebrar. Hay que ser prudentes y saber cómo estamos. La alegría tiene que llegar y se produce el ascenso buscaríamos alternativas aunque sea seguir al equipo desde los balcones. No hay que olvidar la salud, pero celebrar habría que celebrarlo".

Una final

En el fútbol se habla de finales en muchos partidos que no lo son, pero esta vez el formato ha convertido el choque ante el Atlético Baleares sí que puede ser suficiente para lograr el ascenso. "Es un partido único, en sede neutral. Es como si fuera el partido de vuelta, pero los dos llegamos en las mismas condiciones. Ninguno tiene ventaja con cuatro meses sin competir. Un partido abierto en el que esperamos estar mejor y leer bien el partido o los que menos errores cometamos en esos 90, 93 o 97 minutos. Fíjate, estaría bien y que seamos nosotros los que el próximo año estemos en el fútbol profesional" admite Sánchez Breis.

Han sido muy largos estos meses y ya tienen ganas de que llegue. La mente puede jugar un papel fundamental, aunque hay otros tantos. "El equipo está físicamente bien. Hay que ver la tensión, la mente es esencial y cualqueir cinrcusntancia desde el árbitro, el no cometer errores y hasta la fortuna pueden influir. Esperemos que la suma y resta sea positiva".

No han tenido prisa por desplazarse a Málaga. "Viajamos mañana porque para estar concentrados sin las familias lo único que podría hacer es crecer la ansiedad. Entrenamos en nuestro estadio y disfrutamos de la familia. Dos sesiones de trabajo allí serán suficientes. Pensamos que por la salud mental de los jugadores es lo mejor y hemos estado todos de acuerdo".

Ve a la plantilla y al técnico tranquilos. "Si te pones nervioso llamas a Borja y pasan dos cosas o le pones nervioso o te tranquiliza . Es un tipo tranquilo, lo llevará por dentro y tendrá el cosquilleo. Estamos con entrenamientos, test, abonos y tenerlo todo preparado. El míster transmite tranquilidad y está contento. En los amistosos ha habido tiempo para probar a todos los jugadores y creo que haciendo balance el equipo llega bien, pero lo importante es el domingo".

No ha soñado con el partido. "Pienso en eso cada día al despertarme. Le doy vueltas, Me imagino el lunes, a las 00.00 en Segunda o todavía en playoff. Si me preguntas el domingo estare'más nervioso, aunque los nervios los convierto en alegría y en dar mensajes de motivación a los futbolistas. Me apetecerá ponerme las calcetas y el pantalón y jugar ese partido. Lo tendrán que hacer nuestros jugadores y sé que van a dar la cara".

Cita la repesca, algo que está ahí porque s elo han ganado. Es un privilegio, no una presión o excusa. "Queremos subir el domingo. Se puede ganar o perder. Tenemos que ser conscientes de que a las doce de la noche si hay que pensar en eso no tenemos que rendirnos, porque habría otra opción. Si conseguimos una victoria más somos del fútbol profesional, pero si el rival es mejor hay otra opción y no habría que dramatizar".

No quieren pensar en la parcela económica."Los que no suban tendrán un deficit importante, pero no pensamos en el dinero ahora porque está nuestro sueño en juego. Llevamos más de seis mil abonados sin saber en qué categoría estaremos y es solo momento de pelear por el sueño. Eso sí, el presupuesto seguiría siendo ambicioso porque siempre pelearíamos por el objetivo". Manolo sabe que es más que fútbol y para la ciudad sería una alegría. "Queremos dar un motivo para creer en que se puede ser feliz y apartar los problemas que tienen. Es una obligación y una motivación más".