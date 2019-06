No perdamos lo ganado

Tiempo de lectura: 2



Ayer posiblemente era el peor día para equivocarse y llegaron todos los errores juntos. Las semanas de 'playoff' siempre son duras, pero al Efesé este año se le están haciendo cuesta arriba. Seguramente en primer lugar, por los errores propios en la ida frente al Real Madrid Castilla. Aunque sin esos fallos y sin la campaña mediática en contra del club por devolver la jugada con las camisetas del rival, quizás no habríamos visto la mejor cara de la afición del Cartagena. Es mi opinión y todos tenemos una. Vivimos una semana mágica y una remontada épica. Todo salió ese día y bien que lo celebramos. Los ecos son evidentes, porque el Castilla es filial de un club grande y eso ha perjudicado a un Cartagena, que ayer no perdió por el árbitro.

El nivel de los colegiados es mejorable, como el de los futbolistas. Es Segunda B. Es un pozo. Solo lo sabe el que lo vive año tras año. Salir no es fácil y ayer se vio. De 80 equipos quedan 16 y todos con sus mejores ilusiones y con valores que las acreditan para estar entre los que pueden coger el premio. La SD Ponferradina hizo un señor partido y se llevó el favoritismo para su campo, el difícil Toralín. Al Cartagena le queda el dolor de los errores propios, el sentirse dañado por los medios nacionales y por el colegiado y bajas importantes.

Pero también le queda la vuelta. Fácil no es, pero siempre tendemos a pensar que solo nos equivocamos nosotros y todo el mundo puede tener un mal día o un día perfecto. Nada está escrito en un deporte que nos atrae porque casi siempre ganan los grandes o los que mejor lo tienen, pero hay excepciones. El Efesé puede ser la excepción si afronta el partido como debe hacerlo. Da igual las estadísticas o cuantos resultados haya conseguido este año que le valdrían. Pase o no a la ronda definitiva, a mí hay algo que me gusta y me duele a partes iguales. La efesemanía lograda en estos últimos días, la que eriza la piel al cantar al unísono y la que invadió al campo en el primer duelo, porque son más las penas que las alegrías. Esa no debe perderse. Da igual la cantidad, hemos visto que hay calidad y eso no debe dejarse ir. La ciudad lleva años soñando el ascenso. Quedan pocos días para el sábado. Van a ser eternos. No cuesta nada esperar y ayudar a luchar con ánimo, con silencio o con crítica constructiva. Total llevamos tanto esperando...