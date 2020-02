Vinicius Tanque hace tendencia nacional la victoria del Efesé ante La Balona

Al Cartagena no le valen los tres puntos conseguidos para retomar el liderato, porque el Marbella terminó ganando su encuentro en Sanlúcar. Sin embargo lo vivido en los últimos minutos del FC Cartagena- Balompédica Linense que acabó con 3-2, tardará en olvidarse. El equipo de Borja Jiménez no ha hecho el mejor partido de la campaña, pero se queda tres puntos importantes. El camino lo abrió pronto Cayarga, que es sinónimo de buenos centros, pero que marcó su primer gol con la camiseta del Cartagena. La Balona hizo méritos para empatar y lo lograba. No fue la tarde de las defensas. Danese hizo el tanto del empate, a los diez minutos de la reanudación y entonces el partido comenzó a cambiar con los cambios introducidos por Borja Jiménez.

Quim Araujo saltó por Verza y el Efesé daba un paso adelante para buscar el partido. El gol llegó con fortuna porque lo marcó Molina en propia puerta. La entrada de Elady y la más esperada de Vinicius Tanque terminaron de encarrilar la parcela ofensiva de un Cartagena que presenció el mejor debut posible. El brasileño, recién aterrizado, marcaba en el segundo balón que tocaba para hacer el 3-1. De hecho, marcó el segundo en su cuenta particular en una jugada anulada, pero que no era fuera de juego vista las imágenes de televisión. El ambiente del Cartagonova se volcó en las redes y el recién llegado fue tendencia nacional. Koromina intentó aguar la fiesta. Puso el 3-2 en el 88, pero el Efesé aguantó el marcador durante los cinco minutos que quedan incluyendo el añadido del colegiado.

Sigue el Cartagena segundo en la tabla, a un punto del Marbella. Saca cinco al Córdoba, seis al Yeclano, y 9 al San Fernando, que es quinto en la tabla.