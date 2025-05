Odilo Cartagena, ante su gran reto en el playoff a ACB: “Hay que visualizar que podemos ganar en Sevilla”

Murcia - Publicado el 15 may 2025, 12:29

El Odilo Cartagena afronta el mayor reto de su historia: medirse al Real Betis Baloncesto en un exigente playoff a ACB que ilusiona tanto al vestuario como a la afición. Su entrenador, Jordi Juste, no esconde la emoción por este momento y subraya el valor del camino recorrido por el equipo.

Es un 'regalo' que ofrece el deporte, aunque a ellos no les han regalado nada. “Sí, inesperado, pero sí, bonito”, reconocía Juste al hablar de la clasificación a la fase final. “Vamos a vivir algo que muchos de los que formamos parte de este equipo no hemos vivido, y sobre todo por lo que genera en nuestro entorno, en nuestra afición, la ilusión que genera esto de competir por algo que en principio no preveías”.

La cita llega cuando todavía se saborea el ascenso cosechado en el pasado curso. “Seguimos un proyecto, una línea de continuidad, sobre todo deportiva en la pista, en la forma de jugar, se adquirieron los jugadores que creíamos que nos podrían ayudar… y no nos equivocamos”.

Han aprendido de cada obstáculo que han encontrado en el camino. “Ha habido momentos malos que nos han ayudado a crecer en esta competición y nos han obligado a exigirnos en el día a día. Aprendizaje, en definitiva”. Uno de esos momentos fue la lesión de Cabrera y como el grupo dio un paso adelante.

ODILO CARTAGENA Jordi Juste, junto al capitán

el odilo tiene sus armas

En lo táctico, Juste no esconde su admiración por el potencial del Betis, aunque asegura que el Odilo también tiene armas: "Tienen muchísimas temporadas en ACB, Euroliga, Eurocup. En lo que no nos ganan es en temporadas en Plata, en ese barro ganamos nosotros".

Viajan con toda la ilusión de competir al máximo. “Hay que visualizar que podemos ganar en Sevilla. ¿Por qué no? Y traer esto a dos partidos más y darle sentido a este Playoff y vivirlo” y es que el grupo se ha ganado a pulso el contar con su gente en choque o choques de casa.

No duda en hacerles ese llamamiento a los cartageneros. “Tienen que venir aquí a empujarnos desde el salto inicial, encajar un posible mal primer parcial, seguir empujando… Hemos demostrado que queremos, que hemos dado todo”.

Para los suyos quiere lucha y entrega, símbolos de la identidad de su Odilo, pero que disfruten de la convivencia y de la experiencia, porque ganar han ganado ya el respeto del mundo del baloncesto y el cariño de los suyos.

El playoff es una recompensa al trabajo silencioso, constante y valiente de un equipo que nunca dejó de creer y no lo van a hacer ahora. Este mediodía parten para Sevilla sabiendo que muchos aficionados ya van a ir comprando las entradas que está a la venta desde ayer.

Los abonados pagan 10 euros, los socios del Efesé y Jimbee tendrán que pagar 15 euros y la entrada libre tiene un precio de 20 euros.