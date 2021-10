Carrión confía en ver un Cartagena más fuerte mentalmente

Dos partidos malos, un viaje largo, pero ya la mente está solo en el Ibiza que es el rival que el próximo domingo visita el Cartagonova y dará al Cartagena de Luis Carrión la oportunidad de volver a la senda del triunfo ante su afición. El técnico reconoce que el factor mental ha sido determinante en las dos últimas salidas. "Hicimos media hora correcta y luego es un aspecto más mental de cada jugador y mío porque tras el primer gol parece todo lo contrario. No debemos desfallecer ante cualquier cosa negativa como hicimos ante el Lugo. Trataremos de poner medios para que no se repita y uno es ponerse por delante".

Cawaya, Luna y Alcalá serán bajas por lesión y Gallar y Boateng por sanción. Debutará en el once Pablo Vázquez en una semana difícil. "Una semana difícil por el mal partido. Yo estuve hablando con Paco y fue una charla que me sirvió para mucho. Ves los que están cerca tuyo y los que no. El equipo está con ganas de cambiar la situación. Hay que saber que hay veces, yo cuando hablé con Paco me pareció un momento de apoyo muy importante y se lo agradezco. Las cosas hay que devolverlas en el campo. Lo que hay que hacer es ganar. Somos un núcleo fuerte técnicos y jugadores y somos los que tenemos que sacarlo y levantar la cabeza y como capitán de este barco hago lo mismo, porque si ganamos tendríamos 12 puntos y pasaríamos entre otros a nuestro rival".

Puede hacer más cambios de los obligados por el juego de un Ibiza del que también ha hablado. "Tienen muy claro lo que hacen con diferentes variantes según el rival. Eso me gusta. Si estamos bien podremos ganar y tendríamos 12 puntos. Es lo que pienso".

En cuanto a los goles encajados, el técnico advierte que "no podemos recibir tantos goles, porque llevamos en una media muy alta para estar en una zona tranquila. Muchos goles son después de la desconexión tras encajar el primero. Hemos trabajado situaciones defensivas. No hay que desesperar cuando no marquemos en los buenos momentos. Hay que ser competitivos. Los jugadores van a ir a muerte, pero hay que actuar. En casa hemos sido superiores en dos partidos y solo hay que pensar en ganar y pensar en mejorar fuera de casa con el Amorebieta".

Por alusiones a varias ocasiones en las que ha dicho "mientras yo estoy aquí", explicaba que no iba a estar toda la vida, pero que quiere seguir mucho tiempo al frente de este equipo. Quiere que el partido del pasado domingo sea una anécdota y empezar a mejorar la situación como ocurrió tras el Albacete el año pasado.