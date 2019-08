Belmonte habla claro sobre el tema Elady

Paco Belmonte ha dado hace unos minutos todos los detalles de la presunta operación de Elady por el Burgos. No se ha mordido la lengua. Está cansado de especulaciones y ha afirmado con rotundidad que quiere pasar a la historia por llevar a cabo el mayor traspaso económico de la categoría. Ayer no se produjo la llamada definitiva del club comprador y aunque no ha dado calificativos, sí que ha explicado que espera que se produzca más pronto que terdes. Eso sí, sin especulaciones. 500.000 euros, más el dinero que se le ha adelantado al jugador y que corresponde a esta temporada. El presidente también ha hablado de las opciones de venta que ha tenido sobre el club y su intención de venderlo cuando se canse. Está siendo un verano especialmente duro. Ha aclarado la situación de la plantilla, de los canteranos y confirmado que el partido contra el Badajoz se jugará en casa definitivamente. Adjunto, el audio con las palabras del presidente albinegro.