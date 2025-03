El tomate que aconseja un frutero de Bilbao para comer uno bueno en invierno: "No me invento el nombre"

En pleno invierno, encontrar un tomate sabroso y jugoso no es tarea fácil. La oferta de tomates en esta época del año no es tan amplia como en los meses más cálidos, y muchas veces nos vemos obligados a conformarnos con ejemplares menos sabrosos. Sin embargo, Yeray, un frutero de Bilbao con amplia experiencia, tiene una recomendación que puede sorprender a más de uno: el tomate huevo de toro.

En un reciente vídeo de TikTok, Yeray compartió su consejo sobre este peculiar tomate, al que muchos pueden no estar tan acostumbrados. "No me invento el nombre, que se llama así", explica el frutero, dando a entender que, aunque el nombre pueda sonar curioso o incluso algo cómico, el huevo de toro es un tomate de calidad que merece ser probado.

Yeray cuenta que este tomate, que pertenece a la familia del corazón de buey, es una excelente opción para aquellos que buscan un tomate sabroso durante los fríos meses de invierno.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

A pesar de que la variedad más conocida durante todo el año es el tomate raf, el huevo de toro es una alternativa que, según Yeray, no tiene nada que envidiarle. "Es muy bueno", asegura, destacando su sabor único y su textura.

¿Por qué el huevo de toro es una buena opción?

El frutero también hace una anécdota simpática sobre cómo algunos de sus clientes han adoptado un apodo bastante peculiar para este tomate: "La gente ya lo conoce y dice, ponme un cojón de toro. Y yo, hablemos bien, huevo de toro", comenta entre risas. Sin embargo, parece que en Bilbao, la buena gente del barrio sabe cómo darle un toque de humor a la compra diaria.

Lo que está claro es que este tomate tiene un sabor excepcional que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un producto natural y de calidad en invierno, cuando la oferta de tomates frescos no es tan amplia. Y es que, como bien dice Yeray, "somos de barrio", y en el barrio se sabe elegir bien.

La principal ventaja de este tomate es que, aunque su temporada natural es en verano, se puede encontrar durante todo el año, y su sabor mantiene la esencia fresca que muchos buscan. Además, su tamaño y forma lo hacen perfecto para ensaladas, acompañamientos o incluso para disfrutarlo solo con un poco de sal y aceite de oliva, una opción saludable y deliciosa para cualquier momento del día.

Bandejas tomate

En resumen, si este invierno buscas un tomate sabroso y con carácter, sigue el consejo de Yeray y prueba el huevo de toro. No solo disfrutarás de un buen sabor, sino que también podrás sorprender a tus amigos y familiares con un producto menos conocido, pero que, según los expertos del barrio de Bilbao, tiene mucho que ofrecer.