Raquel González denuncia la alianza entre PNV y EH Bildu: “se tienden la mano por gusto”

La presidenta del Partido Popular en Bizkaia, Raquel González, ha criticado duramente el apoyo de EH Bildu en la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Bizkaia, que se votarán finalmente este próximo viernes, calificando esta postura como una muestra de la "alianza natural" entre la coalición abertzale y el PNV. “Aunque el PNV se apoya en el PSE, su verdadero socio es EH Bildu. Ambos son nacionalistas, aunque con estilos diferentes: uno más institucional y rancio, y el otro más radical”, ha afirmado en los micrófonos de COPE Euskadi.

González considera que estos presupuestos, los primeros liderados por la diputada general, Elixabete Etxanobe, son “continuistas” y carecen de una adaptación a las necesidades reales de los bizkainos. “Se ha limitado a aplicar una subida en cada área sin aportar soluciones innovadoras”, ha afirmado. Esto representa una “oportunidad perdida” para un presupuesto de más de 2.000 millones de euros”, ha señalado.

Propuestas desoídas y retos pendientes

La presidenta del PP lamenta que tanto las demandas ciudadanas como las enmiendas de su partido hayan sido ignoradas. Entre las iniciativas propuestas por los populares, ha destacado:

Mejoras en infraestructura, como garantizar que la estación de Usansolo se adapte a las necesidades actuales de los vecinos o replantear la controvertida subfluvial de Lamiako, que “nadie quiere”.

Proyectos clave como la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a Euskadi, en el que Álava ya ha realizado aportaciones presupuestarias, pero Bizkaia no.

Ampliación de los horarios nocturnos del transporte público y conexiones desde distintos puntos de Bizkaia al aeropuerto.

Atención en salud mental para menores y la creación de un centro especializado en el tratamiento de enfermos de ELA.

González denuncia que “el presupuesto no es para los bizkainos, sino para el PNV y su hoja de ruta. Es una copia del año pasado, pero con un poco más dinero”.

La presidenta del PP en Bizkaia durante su vista a COPE

2025 y la reforma fiscal

En cuanto al próximo año, González se ha mostrado “preocupada” por la reforma fiscal prevista. Considera que el rumbo del PNV hacia alianzas con EH Bildu podría radicalizar la economía del territorio. “Si seguimos cargando a las clases medias y a las empresas con impuestos desmedidos, el tejido empresarial se debilitará y muchas empresas optarán por marcharse”, ha advertido.

La líder popular insta por ello a “utilizar el Concierto Económico” para beneficiar a los bizkainos de manera más efectiva. Asimismo, subraya que la reforma debería ser integral y no limitarse a cambios puntuales que, aunque necesarios, no resuelven los problemas estructurales. "No toca ni el impuesto de sociedades ni la deflactación" y "va en contra de las clases medias y las empresas".

Logros y balance del PP en Bizkaia

Pese a la falta de receptividad del gobierno foral, González sí destaca algunos éxitos de su formación, como la aprobación de una enmienda para eximir de la obligación de realizar la declaración de la renta a entrenadores y árbitros con ingresos bajos en el deporte base. “Es un pequeño logro que beneficia a quienes dedican su tiempo al deporte y a la formación de nuestros jóvenes”, ha explicado.

En cuanto al balance de su equipo, la presidenta del PP se mostrado “muy satisfecha” por el trabajo realizado en los 113 municipios de Bizkaia. Sin embargo, ha calificado como “negativo” el resultado global debido a la actitud del gobierno foral. “La diputada general se ha cerrado en banda, optando por lo cómodo en lugar de aceptar aportaciones”, ha concluido.