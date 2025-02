Patxi Egurrola (alcalde de Elantxobe): “La gente está desanimada tras 8 años sin cajeros automáticos”

Primero cerraron las oficinas de los bancos. Después, se sustituyeron por cajeros automáticos y poco a poco incluso este servicio ha ido despareciendo. Miles de vascos que viven en las zonas rurales, en pequeñas localidades llevan meses si no años clamando por un servicio que a los bancos no les interesa prestar, no les sale rentable y eso obliga a la población, en su inmensa mayoría personas mayores, a desplazarse a municipios más grandes y a depender de hijos o nietos para disponer de dinero en efectivo.

Es un servicio básico para los pueblos y, sin embargo, no parece sencillo de solucionar. El Gobierno vasco ha anunciado que dará ayudas para subvencionar la implantación de este servicio en 64 municipios de los 3 territorios. Asociaciones, partidos y por supuesto los alcaldes de los pueblos afectados llevan tiempo alzando la voz para recuperar algo tan esencial como sacar dinero en efectivo cuando uno quiera.

QUINTAS FOTOGRAFOS El Gobierno vasco anunció a finales de 2024 su proyecto de ayudas a la implantación de cajeros rurales

La población se multiplica en verano

Entre ellos se encuentra el alcalde de Elantxobe, Patxi Egurrola. Su municipio, en la costa bizkaina, ronda los 400 habitantes aunque en verano los multiplica por cinco. Del total de habitantes, casi el 40% supera los 65 años.

En los micrófonos de COPE ha relatado que se quedaron sin cajero hace 7 u 8 años y la gente mayor, en muchos casos con problemas de movilidad, se ve obligada a depender de terceros para desplazarse a otro municipio donde sí haya cajero. “Lo más próximo es Ibarrangelu, a 1,5 kilómetros y para ir hasta allí o van andando o tienen que depender de terceras personas para que les lleven”. Incluso los hay que han vuelto a comprar “fiado”, “van adquiriendo lo que necesiten y pagan cuando pueden disponer de dinero en metálico”, nos cuenta.

Beneficios sin servicios

En Elantxobe, tampoco disponen de un servicio itinerante de cajeros como sí hay en otros lugares. Ante los planes del Gobierno vasco, que se han ido retrasando, asegura que están “a la expectativa”. “He preguntado a los bancos muchas veces pero, de momento, no saben nada de si van a volver a poner alguno”. “Dicen que es un servicio que prestan, pero que no les sale rentable”. “Beneficios ya obtienen así que ojalá podamos tener por fin un cajero”.