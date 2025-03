Las urgencias hospitalarias bilbaínas de Basurto no pueden más: "Me amenazaron con meterme un balazo en la cabeza"

Los trabajadores de Urgencias del Hospital de Basurto en Bilbao se han concentrado convocados por ELA, para protestar por la sobrecarga del servicio y exigir más plantilla y la reapertura del PAC de Areilza y el de Deusto en horario nocturno.

ELA ha denunciado que la “sobrecarga” que sufre la plantilla de Urgencias de Basurto se ha convertido en “estructural” a causa de los recortes en Atención Primaria y de “la dejadez de Osakidetza y la OSI”.

"llevan años de sobrecarga"

ELA, que ha asegurado que el personal de urgencias del Hospital de Basurto lleva años sufriendo la sobrecarga del servicio, ha convocado la concentración para denunciar esta situación y exigir a Osakidetza y a la OSI Bilbao-Basurto “revertir los recortes aplicados en Atención Primaria”.

En ese sentido, el sindicato ha exigido “reabrir el PAC de Areilza y recuperar el horario nocturno del PAC de Deusto”, así como la “ejecución urgente de las obras previstas para las urgencias y mayor contratación de plantilla, sobre todo más personal celador y auxiliares de enfermería”, además de “fortalecer y ampliar la zona de rayos”.

EP Entrada a Urgencias del Hospital de Basurto

tensión diaria

El sindicato ha señalado que el servicio de urgencias del Hospital de Basurto “está tensionado a diario” y ha lamentado que son “habituales las agresiones a la plantilla, tanto verbales como físicas, la última en enero”.

ELA ha indicado que “los recortes aplicados en los últimos años en la Atención Primaria, primero el cierre de la atención presencial nocturna de la PAC de Deusto y después el cierre de la PAC de Areilza, y el envejecimiento del servicio, han llevado a tensionar la plantilla, que lleva tiempo en una situación precaria”.

Además, ha criticado que la OSI y Osakidetza “no aportan soluciones, hacen oídos sordos a la necesidad de aumentar la plantilla y, aunque el servicio esté obsoleto, no se hace ninguna obra”.

Protestas ante las urgencias del hospital de Basurto

amenazas y agresiones

Presente en esa concentración de denuncia estaba el facultativo de urgencias, Carlos de Dios, que ha explicado además que esta situación de precariedad influye en el ánimo de quienes visitan las urgencias, llevando a situaciones violentas en las que no son raros los insultos, agresiones y amenazas.

De Dios explicaba que “hemos tenido agresiones. Yo mismo recibí una agresión muy grave hace unos años, donde me amenazaron con una bala, que me le iban a meter en la cabeza simplemente por una diferente opinión en cuanto a un paciente. Las demoras, muchas veces, no es que estén justificadas o no justificadas, simplemente son demoras estructurales porque no se da abasto, hace que muchos pacientes se frustren y acaban pagándolo con el personal”.