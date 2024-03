'Romeo y Julieta despiertan...' 400 años después en el Teatro Arriaga

Romeo y Julieta, los amantes más famosos del mundo, se despiertan en el Teatro Arriaga 400 años después. La pareja que murió abrazada por amor, reaparece gracias al texto de Eberhard Petschinka en un montaje dirigido por Rafael Sánchez, este fin de semana, del viernes 15 al domingo 17 de marzo, para contar la verdadera historia de este romance prohibido. Sobre el escenario, dos grandes como Ana Belén yJesús Noguero para dar rienda suelta a tanto sentimiento en 'Romeo y Julieta despiertan'.





400 años después el amor sigue vivo

La historia cuenta como Julieta solo ve a un caballero desorientado y Romeo a una dama muy bien conservada. Los dos se creen que aún son un par de adolescentes. Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera ansiosamente a su eterno amado; Romeo, en cambio, no se acuerda de nada. Y así arranca la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo. Julieta tiene que reconocer que ya no tiene 13 años y Romeo tiene que enfrentarse a una pared blanca contra la que choca al intentar recordar quién es y de dónde viene. Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de no haber podido vivir una vida entera juntos los dos intentan averiguar cómo llegaron hasta aquí y que es lo que todavía les une.

Música en directo

Con música en directo que amenizará toda la obra, Jesús Noguero y Ana Belén, a veces interpretan a los dos jóvenes enamorados y otras a los artistas de la vida real. La pareja enseña las escenas más enigmáticas de la tragedia. Y es que estarán acompañados de músicos y actores de la talla de Irene Rouco, José Luis Torrijo y David San José.