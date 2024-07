Rafa Vilallonga, en getxotarra que aspira al oro Juegos Olímpicos: "Con muchas ganas"

Cerca de una treintena de deportistas vascos tienen su billete para la cita deportiva de este verano, los Juegos Olímpicos de París. En esta lista destaca un nombre: el getxotarra Rafa Vilallonga. Un pura sangre del hockey de hierba. Este vizcaíno es la tercera generación de una familia que ha hecho historia en este deporte. Sin ir más lejos, su tío-abuelo es Julio Solaun, que participó en los Juegos de Tokio del 64 y también es pariente de Rocío Ybarra, que vivió tres Olimpiadas. Ahora, él espera cumplir el mismo sueño que hicieron realidad sus familiares." La fotografía que más me ha llamado la atención es en la que vi a mi tío Julio firmando unos autógrafos a unas japonesas en Tokyo y pensé ojalá algún día estar como él", asegura.

A la espera de que llegue el 26 de julio, el joven compagina sus últimos entrenamientos con los estudios de Administración y Dirección de Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid, mientras se dedica al deporte de élite. "Cuando tengo días libres con la selección aprovecho para estudiar, sobre todo entre ventana y ventana de concentración", insiste Vilallonga.





Vilallonga, sello de hockey vasco

En apenas 18 días, Rafa sumará una nueva fotografía al álbum familiar que está lleno de imágenes de los Juegos Olímpicos. Con tan solo 22 años forma parte de la selección española y no es de extrañar, lleva el talento del hockey en la sangre. A los cuatro años cogió por primera vez un stick en el Club Jolaseta de Getxo y no lo ha soltado desde entonces. Ahora, el deporte le ha llevado a Madrid, donde juega en el Club de Campo de Madrid."Tuve dudas entre el hockey y el fútbol y al final la tradición familiar tiró más para el hockey y me hacía mucha ilusión jugar en el primer equipo y seguir la saga de los Vilallonga", cuenta el joven.