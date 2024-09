El PP reclama una reforma fiscal “urgente” porque los servicios públicos y la calidad de vida “van a peor”

El PP de Bizkaia quiere pisar el acelerador al máximo para la reforma fiscal que las diputaciones forales pretenden iniciar en 2025. La presidenta de la formación, Raquel González, ha prometido en los micrófonos de COPE que serán “muy beligerantes” con ella porque la calidad de vida y los servicios que reciben los bizkainos van “a peor”. “El modelo que tenemos ahora mismo es arcas llenas y grandísimas obras mientras la calidad de vida y los servicios que recibe la ciudadanía van a peor”. Y ha puesto como ejemplo las listas de espera que sufren las personas con discapacidad, que en su opinión, necesitan “atención urgentísima”.

autovía bajo la ría

La situación económica preocupa a los populares, que también cuestionan grandes proyectos con altas inversiones y oposición vecinal. Es el caso de la construcción subfluvial de Lamiako, una autovía bajo la ría entre Getxo y Santurtzi que el PP confía en que no se haga porque, en su opinión, no va a reducir el tráfico ni la contaminación. “Espero que no arranque y creo que los vecinos tienen toda la razón”, ha asegurado González. “El proyecto supera los 600 millones de € de inversión y en teoría iba a reducir el trafico, pero no va a ser verdad porque va a ir el mismo tráfico que ahora va descubierto solo que irá cubierto. Nos dijeron también que iba a reducir la contaminación y, si va el mismo tráfico, la contaminación es la misma; y que iba a facilitar el desplazamiento de los vecinos. Lo facilita en una línea recta, pero la ría es muy larga y cuenta con muchos municipios a ambos lados”, reflexiona la presidenta del PP, que pone sobre la mesa su propia alternativa: “Es mucho más barato y eficaz tener un mallado de puentes continuos en los que pueda haber tráfico rodado. Facilita si cada uno se puede salir donde quiera, si no, es como ahora y no soluciona nada”.

Raquel González en otro momento de su entrevista

escucha activa

No es el único proyecto que cuestiona el PP, también se opone al trazado previsto para la línea 5 del metro. "Desde que se proyectó hay barrios nuevos y necesidades distintas. Hay que actualizarlo", afirma la presidenta de los populares, que reclama además a la diputada general, la jeltzale Elixabete Etxanobe, que no siga la inercia de sus predecesores y “escuche a la ciudadanía”.

"La sensación que tenemos es que nos falta la diputada general. Sigue ejecutando todo lo que heredó y debe tener su propia impronta y valentía para modificar aquellos proyectos recibidos y que no responden a las necesidades reales de los vecinos", ha asegurado González.