Paula Mattheus presenta su single, 'El Río', en COPE Euskadi

La cantante getxotarra ha presentado este viernes su nuevo single en COPE Euskadi. Bajo el título 'El Río' nos acerca un tema con el que quiere mostrar "el resurgir", que ella misma vivió en un momento "complicado" de su vida. Y es que la compositora invita al público a viajar a través de su historia en estas nuevas estrofas que añade a su lista de éxitos. "Presento una de las canciones más especiales que he escrito", insiste.

Una canción con la que la artista se consolida una vez más como una de las voces más importantes de nuestro país. La joven, natural de Getxo, ya se ha convertido en todo un fenómeno de la música nacional. Una carrera que inició a los 13 años, cuando empezó a subir vídeos a YouTube y así comenzó a hacernos llegar su música. Desde entonces, ha despegado de una forma impresionante. Tanto es así que se ha subido al escenario como telonera de Rozalén y ha acompañado a grandes mujeres como Ana Torroja. "Mis primeras canciones ya no están, pero ahora mismo 'El Río' es una de mis favoritas. Me quedaría con ésta o 'Intoxicados", cuenta la getxotarra.





Gira 'Ya No Me Joden La Fiesta'

'El Río es el último tema que le acompañará por los escenarios de toda España en su gira 'Ya No Me Joden La Fiesta'. Un recorrido por alguna de las ciudades más importantes de nuestro país en el que todavía no se encuentra ninguna capital vasca. Aun así, espera regresar "pronto" a su tierra para ofrecer un gran concierto tras el verano:

Valencia - 19 de abril

Santiago de Compostela - 25 de abril

Costa Brava - 28 y 29 de junio

Asturias - 8 de julio

Castro Urdiales - 19 de julio

Almúdevar - 20 de julio

Marbella - 15 de agosto