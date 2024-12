El lehendakari Pradales anima a "no dejarse embaucar por mensajes populistas" en su mensaje de Fin de Año

31 de diciembre, Nochevieja, último día del año y el momento elegido tradicionalmente por los lehendakaris para su tradicional mensaje de fin de año.

Hoy ha sido el primero de Imanol Pradales en el cargo, un mensaje cargado de simbolismo que comienza con unas imágenes del propio lehendakari junto a Ajuria Enea.

Después la cámara viaja al interior, a un despacho en el que, junto al escritorio que usaba el lehendakari Agirre en el exilio, Imanol Pradales, apelaba a no resolver los problemas, que los tenemos, de formas simples.

En su mensaje, el lehendakari explica, dirigiéndose en especial a los jóvenes, que "los problemas complejos, que los tenemos, no se solucionan con respuestas simples. Tampoco de la noche a la mañana. Por eso os pido que tengáis paciencia, esperanza y confianza en Euskadi. También en vosotros mismos".

Imanol Pradales llama la atención sobre el actual clima político, y asegura que la libertad, la democracia y el porvenir no están asegurados, y recuerda que, "tal y como nos enseñaron las personas más mayores" cualquier alternativa es "peor, mucho peor".

Pradales asegura que conoce que algunas personas sufren dificultades, tanto para encontrar un buen trabajo como para independizarse y que algunas y algunos ven con preocupación y pesimismo el futuro, algo que asegura comprender.

Pero ante esa lógica preocupación apela a no dejarse manipular ni caer en la trampa de los mensajes populistas.

No compréis relatos manipulados ni soluciones mágicas. No os dejéis embaucar por mensajes populistas que no dicen la verdad

Imanol Pradales

Lehendakari