Forzada a prostituirse tras ser contratada en Bizkaia como limpiadora, el infierno al que una ONG puso fin

Descubre cómo la ONG In Género combate la trata

Estos días hemos conocido dos sucesos en Euskadi que afectan a mujeres provenientes de América Latina que se ofrecían como asistentas.

Una de las víctimas había llegado hacía poco al País Vasco y por recomendación de un conocido acudió al domicilio de un hombre de 69 años, en Ortuella (Bizkaia), para trabajar en las tareas del hogar. Pero no hubo relación laboral, sino una agresión sexual por la que el hombre fue detenido por la Ertzaintza.

21 días de prostitución y drogas

La otra mujer fue sometida a un auténtico calvario: 21 días de prostitución. La víctima residía en Madrid y se anunciaba en una web como limpiadora. Una pareja, él colombiano de 50 años y ella paraguaya de 25, requirió sus servicios en Barakaldo (Bizkaia) y le pagó el viaje.

Cuando llegó a la casa le retiraron la documentación y le obligaron a consumir drogas y mantener sexo sin preservativo con 47 hombres.

La pareja, arrestada por la Policía Nacional, se quedaba con la mayor parte del dinero de los clientes y daba "una cantidad ínfima" a la mujer, que fue encontrada en un "estado de gran ansiedad" y derivada a un recurso asistencial especializado.

el rescate de in genero

El aviso providencial de esta explotación sexual, la voz de alarma, la dio la ONG 'In Género', que interviene con mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata.

ONG In Genero

En COPE Euskadi hemos hablado con Miguel del Olmo, antropólogo y miembro de esta ONG que trabaja desde hace "20 años a pie de calle" con mujeres que ejercen la prostitución. El objetivo es sensibilizarlas contra los casos de trata para que "no miren hacia otro lado" si ven "delitos o violencia".

Es lo que ocurrió en la vivienda de Barakaldo. Otra mujer que "no estaba siendo forzada", aunque no dio el paso de denunciar lo que le ocurría a su compañera de piso, le facilitó el teléfono de la ONG In Género al constatar que estaba siendo "coaccionada" y forzada a prostituirse.

rescate exprés

Miguel, "orgulloso" de que el trabajo de la la ONG haya calado en el "colectivo" y evite infiernos como este, nos explica que una vez que la víctima se puso en contacto con ellos, el siguiente paso fue dar aviso a la policía y llevar a cabo un rescate que se ejecutó en cuestión "de minutos" tras cerciorarse de que la víctima "estaba segura" y fuera de peligro.

La ONG, sin presencia directa en Euskadi, advierte de que el 95% de quienes ejercen la prostitución son "migrantes". Puedes escuchar la advertencia que lanza al Gobierno y la denuncia sobre los problemas que encuentras estas mujeres al llegar a España pinchando en el audio de la entrevista que hay junto a la imagen.