Estas son las esculturas de Chillida que los vascos no reconocen

¿Reconocerías las esculturas de Chillida?

La obra de Eduardo Chillida es universal, sin embargo, miles de vascos no reconocen las esculturas que visten las tres capitales vascas. En COPE Euskadi, con motivo del centenario del nacimiento del autor vasco, hemos salido a la calle para comprobar qué obras pasan desapercibidas a nuestro alrededor.

'El Vigilante' en Bilbao

Una de las obras más desconocidas para los vascos es la llamada 'El Vigilante', ubicada en el paseo de Abandoibarra, entre la Pasarela Pedro Arrupe y la biblioteca de la Universidad de Deusto. Uno de los lugares más transitados por turistas y estudiantes, aunque pocos reconocen la autoría de su obra. Y es que en esta gran escultura no figura firma del artista. "No tengo ni idea, me suena de nombre, pero por algo que hemos dado en clase", asegura Jon, estudiante de Ingenieria.

La plaza de los fueros de Vitoria

La capital alavesa acoge el 'Homenaje a los Fueros' de Eduardo Chillida. Una obra construida en los años 80, en granito rosa, que desde un frontón, hasta un espacio con graderío. Todo un lugar de encuentro, que, en ocasiones, exhibe actividades culturales de Vitoria. En la parte baja, y bordeada por una gran muralla puede apreciarse la escultura de los Fueros de Chillida. Una localización, que, por el contrario, pocos vitorianos reconocen. "Está un poco escondida y pasa totalmente desapercibida", asegura Pedro, a COPE Euskadi.

El Peine del Viento

El Peine del Viento probalemente es la obra más destaca del artista donostiarra. Se trata del conjunto de tres esculturas de acero de más de 9 toneladas cada una que comienzan en el mar, donde las olas abrazan los los acantilados del Monte Igeldo. El objetivo de Chillida fue desde el inicio que el viento entrase siempre peinando la Bahía de La Concha. "Es un genio" cuenta, Conchi, que cada día pasea por la playa de Ondarreta para disfrutar de los tesoros que el autor dejó en la ciudad.