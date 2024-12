Desvelados los primeros cabeza de lista del próximo Bilbao BBK Live festival

Bilbao BBK Live 2025 ha anunciado las primeras confirmaciones de su decimooctava edición, que se desarrollará del 10 al 12 de julio en Kobetamendi, y que incluirá las actuaciones de Kylie Minogue, Pulp, Michael Kiwanuka, Bad Gyal, Nathy Peluso, Orbital, Raye, L'Impératrice, Polo & Pan, Amaia, Ca7riel y Paco Amoroso, Carolina Durante, Jessica Pratt o Cala Vento, entre otros nombres.

más novedades

El cartel de la cita suma asimismo a Bicep present CHROMA (AV DJ set), The Blessed Madonna presents We Still Believe, Amyl and The Sniffers, Sofie Royer, Alice Phoebe Lou, Baiuca, Viva Belgrado o Hidrogenesse, entre otros reclamos artísticos de diversidad de estilos.

BBK Live Avance del cartel del Bilbao BBK Live 2025

comienza la preventa de entradas

La promotora responsable del festival, Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao, que apoya el evento, han informado de que la preventa exclusiva para asistentes de otras ediciones ha arrancado este 5 de diciembre; venta Fan, con registro ya disponible en la web del festival, a partir del 9 de diciembre; y venta general el 11 de diciembre a las 12.00 horas.

Ayto. Bilbao Pulp

primeras figuras

Kylie Minogue, figura indiscutible del pop global, lidera el cartel con su aclamado álbum Tension II, un espectáculo que incluirá éxitos como Padam Padam y clásicos que han definido sus tres décadas de trayectoria.

Y junto a la icónica australiana, Pulp, la banda de britpop liderada por el carismático Jarvis Cocker, símbolo de toda una generación y que definió el sonido de los 90. También desde Reino Unido, Michael Kiwanuka, con su poderosa mezcla de soul y folk, consolidará su lugar como una de las voces más conmovedoras de la música contemporánea.

Bad Gyal ocupará su ya indiscutible trono como reina de la música urbana en la zona alta del cartel junto a la reciente ganadora de tres Latin Grammy, Nathy Peluso y su narrativa cruda y visceral en GRASA; también lo hará una de las grandes revelaciones del momento, la británica Raye, con su álbum My 21st Century Blues y su fusión de R&B, soul y dance.

BILBAO BBK LIVE: MÁS QUE MÚSICA, UNA VIVENCIA ÚNICA

Celebrado en el entorno natural de Kobetamendi, con vistas espectaculares de Bilbao, pero a tan solo 10 minutos a pie de la ciudad, el festival ofrece una experiencia única. Desde la anticipación de cada concierto hasta la magia del cierre, este no es solo un festival, es una experiencia que perdura en el tiempo.